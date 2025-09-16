Bending Spoons compró Evernote, WeTransfer, Remini y ahora Vimeo, y logró transformar negocios al borde del fracaso en plataformas exitosas

El grupo italiano Bending Spoons comprará Vimeo por u$s1.380 millones. La operación pagará 7,85 dólares por acción, un 91% más que el promedio de los últimos 60 días, y se completará en efectivo durante el cuarto trimestre de 2025.

Bending Spoons persigue a Vimeo desde marzo de 2024, cuando comenzó a buscar nuevas adquisiciones tras una ronda de financiación que valoró la empresa en u$S2.600 millones.

Vimeo, fundada en 2004, intentó diferenciarse como plataforma de vídeo premium, pero terminó enfocándose en servicios B2B.

Durante la pandemia sumó 30 millones de usuarios y salió a bolsa en 2021, aunque problemas de rentabilidad generaron despidos y una caída de su valoración. Fue esa situación, justamente, fue la que Bending Spoons aprovechó.

Otra empresa comprada por Bending Spoons en 2022 fue Evernote, que perdió terreno frente a competidores como Notion o OneNote. La compañía despidió a gran parte del equipo, trasladó la sede a Europa y subió los precios: el plan personal aumentó un 63% y la versión gratuita impuso límites más estrictos.

El resultado fue un repunte de ingresos, de u$s162 millones en 2022 a u$s700 millones en 2023, y un relanzamiento de la plataforma con mejoras constantes.

WeTransfer: misma estrategia

WeTransfer, fundada en 2009, corrió la misma suerte y fue adquirida por Bending Spoons en 2024 tras un fallido intento de salida a bolsa. Se despidió al 75% de la plantilla y se buscó eficiencia. Aunque hubo polémica por el uso de datos de usuarios para entrenar IA, el servicio sigue siendo sólido y la operación parece exitosa.

Otros casos donde Bending Spoons aplicó la misma fórmula fueron Filmic, Meetup y Remini. Esta última, comprada en 2021, se convirtió en líder en edición de fotos con IA y superó a Douyin (TikTok) en descargas en China.