YouTube, la red social preferida para visualizar contenido audiovisual, habilitó una de las funciones más esperadas por sus usuarios: la posibilidad de descargar videos para verlos sin conexión a internet, incluso sin contar con una suscripción Premium.

La novedad, que no fue anunciada oficialmente por Google, pero fue detectada por usuarios en Reddit y confirmada por medios especializados, marca un giro en la estrategia de la plataforma, que hasta ahora reservaba esta opción exclusivamente para quienes pagaban por el servicio.

Cómo descargar videos de YouTube de forma gratuita desde la app

La funcionalidad ya está disponible en la aplicación oficial de YouTube para dispositivos móviles, aunque con ciertas limitaciones.

Al visualizar un video, los usuarios pueden encontrar el botón "Descargar" debajo de la ventana de reproducción o en el menú de opciones. Al seleccionarlo, se despliega una nueva interfaz que permite elegir entre dos calidades de descarga:

144p (baja)

360p (media)

Las resoluciones más altas, como 720p o 1080p, se mantienen exclusivas para usuarios de YouTube Premium, al igual que la reproducción sin anuncios y en segundo plano.

Este cambio representa una estrategia de "prueba controlada" por parte de la red social, que busca ofrecer una muestra limitada de sus funciones Premium para incentivar la suscripción completa.

YouTube ya permite descargar videos desde la app de forma totalmente gratuita

Sin embargo, las descargas gratuitas no son ilimitadas y están sujetas a restricciones. Por ejemplo, los videos musicales oficiales no pueden descargarse bajo esta modalidad, probablemente por cuestiones de derechos de autor y monetización.

Además, algunos usuarios reportaron que la función aún no está disponible en todos los dispositivos, lo que sugiere una implementación gradual o regional.

La posibilidad de guardar videos sin conexión es especialmente útil para quienes viajan, viven en zonas con conectividad limitada o desean reducir el consumo de datos móviles.

Aunque la calidad disponible en la versión gratuita no es óptima para pantallas grandes, resulta suficiente para visualización en smartphones y tablets.

En este contexto, la nueva función se presenta como una mejora significativa en la experiencia de uso.