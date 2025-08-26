Chrome es el navegador que mayor cantidad de datos consume ya que recopila 20 tipos diferentes de información en diversas categorías. Los detalles

Google Chrome, el navegador más utilizado en los dispositivos Android, es el que más datos privados de usuarios recopila.

Entre la información confidencial que guarda se encuentran:

historial de navegación

los detalles de pago

la lista de contacto

Distintas empresas de seguridad confirman esta información. La firma Surfshark, especializada en VPN, realizó un estudio para determinar hasta qué punto los navegadores móviles acceden a los datos de las personas.

Para su análisis, Surfshark identificó las 10 aplicaciones de navegación más populares en Estados Unidos mediante AppMagic y añadió Safari, que viene preinstalado en los iPhone.

La principal conclusión del estudio indica que los navegadores que más se utilizan también son los que más datos recopilan.

Estos datos se emplean para publicidad de terceros, ya sea promocionando la propia aplicación o vendiéndolos a otras empresas.

Google, el navegador que más datos reúne de sus usuarios

Según el informe, Chrome es el navegador que más datos consume ya que recopila 20 tipos diferentes de información en diversas categorías, incluyendo:

contactos

datos financieros

ubicación

historial de navegación y búsqueda

identificadores

datos de uso

diagnósticos

"Para poner esto en perspectiva, los otros nueve navegadores analizados recopilan un promedio de sólo seis tipos de datos, siendo Bing la segunda aplicación que más datos consume, con 12", indicó el estudio.

Por el contrario, otros navegadores que se enfocan en la privacidad son mucho más comedidos.

Por ejemplo Brave solo recopila identificadores y datos de uso, mientras que TOR no toma ningún tipo de información del usuario, ya que está diseñado para proteger el anonimato y evitar el rastreo.

El problema de Chrome es que es uno de los navegadores principales en todo el mundo. Junto con Safari, representa el 90% de la cuota de ese mercado y es especialmente popular en:

Reino Unido

Alemania

Francia

Corea del Sur

Ante esto, los investigadores sugirieron alternativas como DuckDuckGo o Firefox, que evitan las "prácticas más sensibles" al tomar solo información de contacto básica y ofrecer un equilibrio entre funcionalidad y privacidad.

"Estos navegadores pueden ser adecuados para usuarios con preocupaciones moderadas sobre la privacidad, pero aún así requieren capacidades de navegación robustas", precisó en el informe.

En definitiva, mientras que Chrome domina el mercado y ofrece comodidad y compatibilidad, quienes priorizan la privacidad pueden optar por navegadores alternativos que minimizan la recopilación de datos sin sacrificar la experiencia de navegación.