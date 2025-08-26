La firma tecnológica midió energía, emisiones y la utilización de agua para mostrar cuál es la huella real que deja su nueva tecnología

Google reveló cuánto impacta en el ambiente cada consulta realizada a Gemini, su chatbot de inteligencia artificial (IA).

La gigante estadounidense midió energía, emisiones y la utilización de agua para mostrar cuál es la huella real que deja su nueva tecnología.

"Pedirle algo a Gemini consume menos que mirar apenas unos segundos de televisión", precisó la firma.

Esta comparación busca dar contexto a un debate cada vez más fuerte sobre el impacto ambiental de Gemini y el costo energético detrás de su uso cotidiano.

La compañía empleó una nueva metodología para medir la huella medioambiental de sus modelos de IA que se centra en:

impacto energético

impacto emisiones

consumo de agua

Según cálculos de Google, cada consulta de texto que se realiza en las aplicaciones impulsadas por Gemini demanda, en promedio, 0,24 Wh de energía.

Google redujo la energía y la huella de carbono de su IA

Google precisó también que esta operación emite cerca de 0,03 gramos de dióxido de carbono equivalente y consume aproximadamente 0,26 mililitros de agua, algo que equivale a unas cinco gotas por petición.

Según Google, esto quiere decir que el impacto energético por petición es equivalente a ver televisión durante menos de nueve segundos.

Los datos otorgados por google son el resultado de distintos estudios que se realizaron para mejorar la eficiencia de sus modelos de IA.

Según compartió la compañía, en el último año la energía y la huella de carbono total de la mediana de las peticiones de texto de Gemini se redujeron 33 y 44 veces, respectivamente.

A esto se suman los esfuerzos realizados en los centros de datos de la compañía, que lograron disminuir las emisiones de energía en 12 % durante 2024, pese a que el consumo de electricidad aumentó 27% en comparación con el año anterior.

Esto demuestra que, gracias a mejoras en eficiencia y tecnología, es posible reducir el impacto ambiental incluso cuando la demanda energética crece.