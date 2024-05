En las últimas horas un video de TikTok, plataforma china de ByteDance, se volvió viral dado a lo absurdo de la situación mostrada.

Se trata de una argentina llamada Clarisa Murgia, de 32 años, que subió un video a la red social sobre una estafa que sufrió con la reserva de un Airbnb en Italia con "vista al mar".

Lamentablemente para la argentina, la habitación que alquiló no tenía vista al mar, sino que se trató de un afiche pegado en la ventana que simulaba el paisaje esperado y vendido dentro de la plataforma de hospedajes temporarios.

El video se vitalizó al instante y es furor en redes y actualmente posee más de 305.000 me gusta y más de 3.000.000 de visualizaciones. Con este salto a la fama, Corona, la marca de cervezas, se contactó con la damnificada y la invitó una estadía en su isla privada en el caribe colombiano.

Estafada en primera persona

Una vez viralizado el video, iProUP pudo hablar con Murgia quien contó qué fue lo que sucedió cuando se encontró que su cuarto alquilado por Airbnb era una estafa.

"Siempre hago las cosas apurada, sin prestar atención, después suceden cosas como esta. Cuando vi las fotos, tenía poca disponibilidad y poco tiempo para organizarme, quería simplemente asegurarme un lugar" asevera Murgia.

"Vi que se veía el mar y dije ‘genial’, cuando llegué, me lo tomé con humor porque estaba de vacaciones y no quería arruinarme los pocos días que tenía con mi amiga. Me generó mucha risa, realmente",continúa.

Por otra parte, la damnificada asevera que no realizó la denuncia dentro de la plataforma de alquileres temporarios, ya que según relata no le dio importancia ya que no estaba en frente del mar pero lo tenía a menos de 50 metros.

"En ese momento yo solo quería disfrutar mis vacaciones. Igualmente, entiendo que esto no siempre genere lo que me generó a mi, sino que hay estafas más graves, se pierde dinero y demás. Entiendo que esto pueda concientizar un poco", hace hincapié.

Sin embargo, luego de la viralización del TikTok, Murgia fue contactada por Corona, y comenta que cuando recibió la invitación a la Isla lloró de felicidad.

"Uno siempre es espectador de este tipo de cosas en las redes sociales, entonces me pareció increíble ser protagonista. Estoy súper agradecida a los chicos de la marca y de la oportunidad de estar en un paraíso, de subirme al avión este viernes y estar ahí", concluye.