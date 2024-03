La red social X (ex Twitter) introdujo la posibilidad de realizar llamadas y videollamadas, una novedad que llega activada por defecto y que muestra la IP del usuario.

Todas las cuentas de X, independientemente de que tengan una suscripción o no, pueden realizar y recibir llamadas de voz y de vídeo, una nueva forma de comunicación que se encuentra ubicada dentro de los mensajes directos.

Sin embargo, esta nueva función aparece activada por defecto y revela la dirección IP del dispositivo conectado a Internet, como se desprende de las nuevas opciones de seguridad añadidas en el apartado de 'Privacidad y seguridad', dentro de los Mensajes Directos.

En concreto, quienes ya tienen acceso a las llamadas y videollamadas pueden ver un interruptor, tanto en iOS como en Android, que es el que las tiene activadas por defecto, pero que el usuario puede decidir deshabilitar.

X Corp matizó que la posibilidad de hacer y recibir llamadas se limita a los contactos con los que el usuario intercambio algún mensaje a través de los Mensajes Directos, con el fin de limitar las llamadas de spam o no deseadas.

Sin embargo, también es posible establecer que las llamadas se puedan efectuar con todos los contactos, solo con usuarios verificados, solo con las personas a las que sigue el usuario (opción por defecto) o solo con las personas que tiene en su libreta de contactos.

Asimismo, otro interruptor denominado 'Privacidad de llamada mejorada' aparece desactivado por defecto y que si se activa evita revelar la dirección IP a la otra persona durante una llamada.

Es decir, por defecto, la nueva función de llamadas de la ex Twitter aparece habilitada para las personas a las que sigue el usuario y con la privacidad de llamada desactivada.

Luego de ser cerrado en 2021, volvió a X (Twitter), la red social del magnate tech Elon Musk, la función que permite a sus usuarios a grabar videos en directo.

Al igual que Instagram, Twitch y casi todas las redes sociales, X se suma la modalidad de streaming en directo, que se encuentra en su función Espacios.

Esta herramienta actualmente permite chatear en directo vía audios desde la red social de Musk. A partir de ahora, los usuarios podrán sumar video a sus conversaciones si es que se activa la función durante las sesiones de chat.

spaces are now CAMERA ON (if u like) https://t.co/yukiqhyvf6 — X (@X) February 28, 2024