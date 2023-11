El expresidente y empresario norteamericano Donald Trump felicitó a Javier Milei, presidente electo de la Argentina, en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Luego de obtener el 56% de los votos en el balotaje 2023 del domingo 19 de noviembre, el libertario asumirá la presidencia a partir del 10 de diciembre próximo y los saludos no tardaron en llegar.

Uno de ellos fue el del propio Trump, quién ya había redactado un mensaje felicitando a Milei el mismo día en qué se conocieron los resultados de la elección.

Ahora, el estadounidense compartió un nuevo video en su red social Truth Social en la que se mostró alegre por los resultados logrados por Milei y su equipo.

"Felicitaciones a Javier Milei por una gran elección en la Argentina. Todo el mundo estaba mirando. Estoy muy orgulloso de vos. Vas a cambiar totalmente a tu país y realmente hacer a la Argentina grande de nuevo", expresó el exmandatario.

La última frase es una referencia directa a su clásico slogan de Make America Great Again (Que América Vuelva a Ser Grande), pero aplicado a la Argentina, frase que en nuestro país varios dirigentes de La Libertad Avanza tomaron de referencia.

