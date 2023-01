Cómo va a ser el futuro del streaming, según el CEO de Paramount International

Raffaele Annecchino, CEO de la multinacional, vaticinó que en 2023 el mercado determinará cuales son las plataformas que finalmente sobrevivirán

El año pasado fue un año de consolidación del sector del streaming, sin embargo, este 2023 se avizora diferente para las diferentes firmas.

El foco está puesto en la rentabilidad que puede generar el usuario y las plataformas, que surgieron de manera numerosa y pugnar por ver quién y de qué manera hacerle frente a la competencia.

Asimismo, diversas plataformas sufrieron recortes de su personal y, por eso entre otros motivos, el 2023 se plantea como un año en el que estas compañías deberán hacer frente a diversas tendencias.

Uno de los principales desafíos es la vuelta al cine de los usuarios que deberán hacer frente firmas como Netflix, HBO, Disney+, Prime Video o Apple TV.

El sector del streaming vela por un 2023 con plataformas diversificadas

El futuro del streaming avizora una guerra, según este ejecutivo

Las plataformas PlutoTV y SkyShowtime son propiedad de Paramount International, compañía por la que apuesta Warren Buffet en la guerra por el streaming.

La compañía fue dirigida durante cerca de 2 años por Raffaele Annecchino, un ejecutivo con más de 27 años de experiencia.

Según Business Insider España, el ejecutivo indica que en todos estos años "vivió varios comienzos", ya que, cuando empezó, "se estaba lanzando en Europa lo que era la televisión por cable o la televisión por satélite".

"En este momento, estamos viviendo otra transformación del sector que va hacia un consumo de contenido a través de plataformas", remarcó.

Annecchino sostiene que esta transformación se está acelerando "de forma exponencial", pero siempre con el contenido como denominador común: "Is the king of the business. Es el centro del ecosistema, en todas sus facetas: desde las películas a las series, a las properties de niños como Bob Esponja o Dora…, a los realities".

En busca de la rentabilidad

El ejecutivo agregó que "hasta ahora se premiaron los abonados, pero si ves la reacción de los últimos 6 meses el mercado está buscando la rentabilidad".

Las plataformas más famosas deberán definir en este 2023 qué papel jugarán en la guerra del streaming

Y agregó: "Si me apuras, casi el valor del cliente durante toda su estancia en la plataforma, lo que se define como life time value (LTV), es decir, cuánto vale un cliente desde que yo lo quiero hasta que él se va".

Annecchino explicó que esa métrica, el LTV, varía en función del territorio en el que desarrolla su actividad la plataforma, ya que "en Europa puede costar unos 50 euros por cliente" y ese consumidor permanece en ese servicio "unos 8 o 9 meses...luego se va y hay un coste para volver a adquirirlo".

Además, resaltó que las empresas deberían centrarse en lo que él define como "las 3 Cs" del streaming 3.0: contenido, capacidad del cliente de marcharse y consolidación.

"El contenido sigue siendo fundamental porque es lo que atrae realmente, la razón por lo cual tú vas a consumir", destacó

Sin embargo, sentencia: "No creo que más de 3 o 4 plataformas a nivel global puedan mantener el cierre de inversiones".