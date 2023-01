Un día como hoy hizo su primera aparición un héroe icónico

Como todos los días, estos son algunos de los hechos relevantes que sucedieron en esta misma fecha, pero hace algunos años. Enterate de qué se trata

El 17 de enero de 1929, aparece por primera vez en una tira cómica "Popeye The Sailor", comenzó como un personaje secundario en la tira cómica "Segar Thimble Theater", la cual era publicada desde 1919 en el periódico The New York Evening Journal.

La tira era protagonizada por Olivia Olivo, Castor Olivo o "Pilón" (hermano de Oliva Olivo) y Ham Gravy (Novio de Oliva Olivo).

Popeye fue contratado originalmente por Castor y Ham para pilotar el barco que los ayudaría a cazar una gallina mágica. Aunque Popeye iba a ser un personaje temporal en la historia, su popularidad fue aumentando con el paso del tiempo y se transformó en el protagonista de la tira cómica.

Además, Olivia dejó a Ham para convertirse en la nueva novia de Popeye.

El nombre de Popeye viene del inglés "Pop-eye" que literalmente significa "Ojo saltón" y su enemigo es Bluto o Brutus.

Una de las características más conocidas de Popeye es el consumo de espinacas, las cuales aumentan su fuerza a límites sobrehumanos.

En 1933, Popeye recibió un bebé por correspondencia, al cual adoptó y bautizó como Cocoliso (por la ausencia de cabello).

El 09 de septiembre de 1978, se estrena la serie "Popeye the Sailor" en la CBS. La serie tenía una hora de duración, fue producida por Hanna-Barbera Productions y estaba basada en la tira cómica principalmente.

Además...

El 17 de enero de 2007, fue identificado por primera vez, el "Storm Botnet".

El storm botnet o el storm worm botnet es una red de ordenadores "zombi" (o "botnet"), controlada remotamente, encadenado por el gusano storm, un caballo de troya distribuido por medio de spam de email.

Para el 22 de enero de 2007 se contabilizó que el "storm Botnet" se representaba el 8% de todo el malware presente en los ordenadores con Windows.

Para septiembre de 2007 se reportaba que el "Storm botnet" es suficientemente poderoso para forzar países enteros fuera de Internet, y se estima que es capaz de ejecutar más instrucciones por segundo que algunos de los más poderosos superordenadores del mundo.

Algunos han estimado que para septiembre de 2007 el storm botnet estaba corriendo en entre 1 millón y 50 millones de sistemas de computación.