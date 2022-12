Un día como hoy nació el padre de la computación

El 26 de diciembre de 1791, nace en Gran Bretaña, Charles Babbage, fue matemático y científico de la computación.

Babbage diseñó e implementó (parcialmente) una máquina para calcular denominada "Maquina Diferencial".

También diseñó, pero nunca construyó, la máquina analítica para ejecutar programas de tabulación o computación.

Estos inventos conciben la idea de lo que hoy es llamado como ordenador o computador, por lo que se le considera "El Padre de la Computación".

En el Museo de Ciencias de Londres se exhiben partes de sus mecanismos inconclusos de Charles Babagge y parte de su cerebro es conservado en formol y se exhibe en Londres, en el "The Royal College of Surgeons of England".

Babagge presentó un modelo que llamó "máquina diferencial" en la Royal Astronomical Society en 1822. Su propósito era tabular polinomios usando un método numérico llamado el "método de las diferencias".

La sociedad aprobó su idea, y apoyó su petición de una concesión de 1500£. Babbage comenzó la construcción de su máquina, pero nunca la terminó.

Dos aspectos fueron mal. Una era que la fricción y engranajes internos disponibles no eran lo bastante buenos para que los modelos fueran terminados y la otra fue los incesantemente cambios de Babagge al diseño de la máquina.

En 1833 se habían gastado 17000£ sin resultado satisfactorio.

En 1991 el Museo de Ciencias de Londres, construyó una máquina diferencial basándose en los dibujos de Babbage y utilizando sólo técnicas disponibles en aquella época y la máquina funcionó sin problemas (fotografía).

Entre 1833 y 1842, Babbage lo intentó de nuevo; esta vez, intentó construir una máquina que fuese programable para hacer cualquier tipo de cálculo, no sólo los referentes al cálculo de tablas logarítmicas o funciones polinómicas. Ésta fue la máquina analítica.

Se considera que la máquina analítica de Babbage fue la "primera computadora del mundo". Un diseño inicial plenamente funcional de ella fue terminado en 1835. Sin embargo, debido a problemas similares a los de la máquina diferencial, la máquina analítica nunca fue terminada por Babbage.

Lady Ada Lovelace, matemática, se enteró de los esfuerzos de Babbage y se interesó en su máquina. Promovió activamente la máquina analítica, y escribió varios programas para la máquina analítica.

Los diferentes historiadores concuerdan que esas instrucciones hacen de Ada Lovelace la "primera programadora de computadoras en el mundo".

El 26 de diciembre de 1979, se funda el reino de "Talossa" por Robert Ben Madison, de 14 años de edad, residente de Milwaukee, poco después de la muerte de su madre.

En ese momento el reino ocupaba el dormitorio de Madison y adoptó el nombre de "Talossa" porque después de descubrir que la palabra significa "dentro de la casa" en finés.

Talossa tiene una muy detallada "historia oficial", Sin embargo, debido a la naturaleza de la institución, la mayor parte de sus detalles sólo pueden ser corroborados por testimonios de miembros y ex miembros , y parecen estar en disputa.

Talossa es una de las micronaciones más antiguas todavía en existencia. También fue uno de los primeros en crear una presencia en la Web (noviembre de 1995) y sigue siendo uno de los más famosos.

Su exposición en el Internet y los medios de comunicación desde finales década de 1990 contribuyó a la aparición de muchas micronaciones posteriores de Internet .

La micronación reclama varios lugares de la Tierra como su territorio, sobre todo una parte de Milwaukee, llamándolo el talosano área metropolitana.

Por supuesto, Talossa no es reconocido por las Naciones Unidas ni por ninguna nación ordinaria. La población actual de esta micronación es 221 personas.

Talossa tiene una monarquía constitucional. Tiene un primer ministro y el gabinete, un monarca , y una legislatura bicameral llamado Ziu (cámara baja se llama la Cosa y la cámara alta , los Senāts) , en muchos aspectos, organizados como una nación común, con las leyes , las instituciones gubernamentales , y así sucesivamente. Su bandera se muestra en la fotografía.

Los miembros son considerados "ciudadanos" e históricamente han sido admitidos a través de un proceso formal de la "inmigración".

Las "Micronaciones" son las pequeñas entidades auto-proclamadas que dicen ser estados soberanos independientes, pero que no son reconocidos como tales.

No deben ser confundidos con los microestados, reconocidos estados independientes de un tamaño pequeño , ni deben confundirse con los estados no reconocidos, que pueden tener legítimo derecho a la condición de Estado soberano.