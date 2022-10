Un día como hoy se lanzó el primer videojuego gráfico que cambió la historia

Como todos los días, estos son algunos de los hechos relevantes que sucedieron en esta misma fecha pero hace algunos años. Enterate de qué se trata

El 18 de octubre de 1958, el físico estadounidense William Higinbotham muestra al público "Tennis for Two" el primer juego electrónico desarrollado en un ordenador analógico Donner modelo 30 que simula un partido de tenis o ping-pong en un osciloscopio.

Higinbotham creó "Tennis for Two" según para "no aburrir a los visitantes en el Laboratorio Nacional de Brookhaven" donde trabajaba.

Se enteró de que uno de los ordenadores de Brookhaven podría calcular trayectorias de misiles balísticos y utilizó esta habilidad para formar la fundación del partido.

"Tennis for Two" utiliza un osciloscopio como pantalla gráfica para mostrar la trayectoria de una pelota de simular en una pista de tenis.

Los usuarios pueden interactuar con la pelota utilizando un controlador analógico de aluminio el cual tiene un botón para hacer clic y golpear la bola y usar el mando para controlar el ángulo.

Sin incluir el osciloscopio y el controlador, los circuitos del juego aproximadamente ocupó el espacio de un horno de microondas.

Aunque no hubo ninguna relación directa entre los dos juegos, "Tenis for Two" fue un precursor de "Pong", uno de los videojuegos más reconocidos así como uno de los primeros.

Tennis for Two, se mantuvo prácticamente desconocido hasta finales de 1970 y principios de 1980, cuando Higinbotham fue llamado a declarar en los juicios de los acusados ​​contra Magnavox y Ralph Baer.

A diferencia de Pong y juegos tempranos similares, Tennis for Two muestra una perspectiva de la pista "de lado" en lugar de una perspectiva "de arriba". La perspectiva muestra más de la trayectoria de la pelota de vista de Pong. La bola se ve afectado por la gravedad y se debe jugar en la red.

En 2008, se expuso una réplica del juego en la celebración del 50º aniversario del juego original.

El 18 de octubre de 1954, se lanza el "Regency TR-1", el primer radio de transistores fabricados comercialmente.

El Regency TR-1 fue toda una novedad debido a su pequeño tamaño y su portabilidad, fueron vendidas alrededor de 150.000 unidades a pesar que su desempeño se considera mediocre. Tuvo un precio de venta inicial de u$s49.95

Antes del Regency TR-1, el uso de transistores estaba limitado al uso en aplicaciones militares e industriales.

Dos empresas se unieron para desarrollar esta radio, la "Texas Instruments" de Dallas y la empresa "IDEA" de Indianapolis.

En mayo de 1954, Texas Instruments había diseñado y construido un prototipo de transistor de radio y fue en busca de un fabricante de radio establecido para su desarrollo y posterior comercialización.

Fabricantes como RCA, Philco, y Emerson se muestran interesados pero es la empresa "IDEA" quien se asocia con Texas Instruments para fabricar y comercializar el Regency TR-1.

El Regency TR-1 está patentado por Richard C. Koch , EE.UU. 2.892.931 , ex ingeniero de proyectos de la empresa IDEA.

El Regency TR-1 fue elogiado por la novedad y su pequeño tamaño pero la calidad de la sensibilidad y el sonido estaba muy por debajo de los

competidores basados ​​en tubos.