Un día como hoy se estrenó una serie que cambió a una generación

El 14 de septiembre de 1964 se estrena en la cadena de televisión norteamericana ABC la serie de ciencia ficción "Viaje al fondo del mar" (Voyage to the Bottom of Sea).

La serie fue creada por Irwin Allen, fue la primera de cuatro series de ciencia ficción en televisión realizadas por Allen.

El tema principal del programa se enfoca en aventuras submarinas a bordo del submarino Seaview.

Viaje al fondo del mar, fue la serie estadounidense de ciencia ficción en televisión que conservó a sus personajes originales por más tiempo durante ese decenio.

De los 110 episodios producidos, 32 fueron filmados en blanco y negro (1964–65) y 78 en color (1965–68).

Las primeras dos temporadas estaban ambientadas en el entonces futuro decada de los 70 y las otras dos restantes se situaron en la de cada de los 80.

El 14 de septiembre de 2001, Nintendo lanza en Japón su videoconsola Nintendo GameCube.

Posteriormente fue el 18 de noviembre de 2001 en Estados Unidos y el 03 de mayo de 2002 en Europa.

La GameCube es la videoconsola de sexta generación sucesora de Nintendo 64 y compite con la PlayStation 2 de Sony, Xbox de Microsoft y Dreamcast de Sega.

Entre las características principales de la GameCube están su procesador central basado en un IBM PowerPC (estos procesadores fueron previamente utilizados por ordenadores Macintosh de Apple) y un procesador gráfico desarrollado por ATI.

Nintendo, por primera vez, prescinde del cartucho (ROM) como formato de almacenamiento, y adopta un formato óptico propio, el Nintendo Optical Disc.

Los discos están en formato miniDVD, y como consecuencia de su menor tamaño, el sistema no está diseñado para reproducir discos DVD o CD de audio estándar.

Nintendo también presentó una variedad de opciones de conectividad para el GameCube. Fue la primera consola de Nintendo para apoyar a los juegos en línea, que se basó en el uso de un adaptador de banda ancha o módem adicional que se vende por separado.

La GameCube también apoyó la conectividad a la Game Boy Advance, que permite a los jugadores acceder a las funciones exclusivas dentro del juego utilizando el portátil como una segunda pantalla y el controlador.

El nombre "GameCube" se debe a que el sistema tiene la forma de un cubo, se vendió aproximadamente 22 millones de unidades en todo el mundo antes de ser descontinuado en 2007. Su sucesora, la Wii, fue lanzado el 19 de noviembre de 2006.