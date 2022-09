Un día como hoy Google lanzó una función importante

Como todos los días, estos son algunos de los hechos relevantes que sucedieron en esta misma fecha pero hace algunos años. Enterate de qué se trata

El 08 de septiembre de 2010, Google lanza en Estados Unidos la función Google Instant, una función que muestra los resultados sugeridos mientras el usuario escribe.

En conjunto con el lanzamiento Google Instant, Google desactiva la capacidad de los usuarios a optar por ver más de 10 los resultados de búsqueda por página.

En el momento del anuncio, Google espera con Google Instant ahorrar a los usuarios 2 a 5 segundos en cada búsqueda, en conjunto alrededor de 11 millones segundos por hora.

Buscar expertos en marketing de motores para Google Instant tendrá un gran impacto en la búsqueda local y de pago .

Para celebrar el lanzamiento de Google Instant, Google publicó un "Doodle" en la página de inicio. En el garabato interactivo, los usuarios fueron capaces de rodar su cursor sobre una serie de puntos de color que componen el logotipo, cuando el cursor toca un grupo de puntos, los puntos se parecen ir en el aire, a través de efectos 3D.

La búsqueda instantánea se puede desactivar a través del menú "Preferencias" de Google, pero las sugerencias de búsqueda al estilo de autocompletar ya no se puede desactivar. Google confirma que esto es intencional.

La publicación de 2600: The Hacker Quarterly ha compilado una lista de palabras que están restringidos por Google Instant. Estos son términos de la nueva característica de búsqueda instantánea del gigante de Internet no buscará.

La mayoría de los términos son a menudo vulgares y despectivos en su naturaleza, pero se eliminan algunas búsquedas que aparentemente son irrelevantes.

Además...

El 08 de septiembre de 1966, se estrena el primer capítulo de la serie de culto "Star Trek" una serie de televisión de ciencia ficción estadounidense creada por Gene Roddenberry que sigue las aventuras de la nave estelar USS Enterprise (NCC-1701) y de su tripulación.

Star Trek fue producida en 1966-67 por Desilu Productions, y Paramount Television 1968-69 y se emitió en la NBC hasta el 03 de junio de 1969.

A pesar de esta serie de televisión tenía el título de Star Trek, más tarde adquirió el nombre de "Star Trek: TOS" (Star Trek: The Serie Original) para distinguir el espectáculo dentro de la franquicia de los medios de comunicación que comenzó.

Las calificaciones Nielsen de Star Trek Nielsen durante su emisión en la NBC fueron bajas y fue cancelada después de tres temporadas y 79 episodios.

Sin embargo, el espectáculo tuvo una gran influencia en la cultura popular y se convirtió en un clásico de culto en transmisión sindicada durante la década de 1970.

El espectáculo finalmente dio lugar a una franquicia, que consta de cinco series adicionales televisión, 12 películas de cine, y numerosos libros, juegos, juguetes y otros productos.

Star Trek se desarrolla en la galaxia de la Vía Láctea, aproximadamente durante la década del 2260.

El equipo está encabezado por el capitán James T. Kirk (William Shatner), primer oficial Spock (Leonard Nimoy), y el jefe médico Leonard McCoy (DeForest Kelley).

En la introducción, la voz de Shatner en los créditos de apertura de cada episodio declara el propósito de la nave: "El espacio: la última frontera. Estos son los viajes de la nave estelar Enterprise. Una misión de cinco años: explorar extraños nuevos mundos, buscar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones, hasta alcanzar lugares donde nadie ha llegado antes".