Un día como hoy Apple lanzó al mercado un iPod que cambió el mercado

El 05 de septiembre de 2007, en un evento denominado "The Beat Goes On", Apple presenta la primera generación de iPod Touch.

El primer iPod con Wi-Fi y una interfaz multi-touch. Incluye el navegador web Safari, la aplicación mail, acceso inalámbrico a la tienda iTunes y YouTube.

El iPod Touch utiliza una memoria flash de 16, 32 ó 64GB dependiendo del modelo

El iPod Touch funciona con el sistema operativo ‘iPhone OS 2.0’ llamado así hasta 2010 cuando fue rebautizado como iOS.

Está diseñado como un reproductor multimedia con pantalla táctil basado en la plataforma y ordenador de bolsillo, e incluye software incluido para navegar por Internet, leer y escribir imágenes por correo electrónico y la vista. De creación de documentos y otros escribiendo utiliza un teclado que se muestra en la pantalla.

Desde su lanzamiento, el iPod Touch fue descrito por los periodistas como un "iPhone sin el teléfono" y cada modelo de iPod touch hasta la fecha tiene el mismo número de versión de iOS como el modelo iPhone contemporáneo.

Las sucesivas actualizaciones a iOS desde el lanzamiento inicial en 2007 han dado a conocer las características adicionales.

El primer iPod Touch no incluye Bluetooth, micrófono, ni altavoces, como sí es el caso del iPhone. La segunda generación incluye altavoces y un dispositivo Bluetooth, el cual se creía sólo era usado para Nike+iPod.

Apple anunció en el 2009, que con la actualización del firmware iPhone OS 3.0 para el iPhone y iPod Touch se activaría el Bluetooth para el iPod Touch.

La funcionalidad Bluetooth está limitada, no permite envío o recepción de archivos, solo se usa para comunicación con sistemas Mac OS X y para el uso de un manos libres.

El 05 de septiembre de 1977, se lanza desde Cabo Cañaveral, Florida, el Voyager 1, una sonda espacial robótica de 722 kilogramos que permanece operacional en la actualidad y prosigue su misión extendida que es localizar y estudiar los límites del sistema solar.

Voyager 1 es actualmente el objeto hecho por el hombre más alejado de la Tierra.

La misión Voyager fue diseñada para tomar ventaja de una extraña disposición geométrica de los planetas exteriores a finales de los años 1970 y la década de 1980 lo que permitiría una gira de cuatro planeta con un mínimo de propulsores o de viaje en el tiempo.

Este diseño de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que ocurre aproximadamente cada 175 años, permitió que una nave espacial en una trayectoria de vuelo especial pueda oscilar de un planeta a otro sin la necesidad de grandes sistemas de propulsión a bordo.

El sobrevuelo de cada planeta inclina la trayectoria de vuelo de la nave espacial y aumenta su velocidad lo suficiente como para entregarla al próximo destino.

El 14 de febrero de 1990, Voyager 1 tomó la primera fotografía de nuestro Sistema Solar.

A pesar de que su hermana Voyager 2 fue lanzada 16 días antes, la Voyager 2 nunca alcanzará al Voyager 1.

Se estima que tanto la nave Voyager tienen suficiente potencia eléctrica para operar sus transmisores de radio hasta al menos 2025, que será de más de 48 años después de su lanzamiento.