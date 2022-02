Un día como hoy nació el "padre" de un importante desarrollo energético

Como todos los días, estos son algunos de los hechos relevantes que sucedieron en esta misma fecha pero hace algunos años. Enterate de qué se trata

El 18 de febrero de 1745 nació Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, fue un físico italiano, famoso principalmente por haber desarrollado la pila eléctrica.

La unidad de fuerza electromotriz del Sistema Internacional de Unidades lleva el nombre de voltio en su honor desde el año 1881.

En 1964 la UAI decidió en su honor llamarle Volta a un astroblema lunar.

Entre los años 1776 y 1778, se dedicó a la química, descubriendo y aislando el gas de metano.

En 1779, Volta fue nombrado profesor titular de la cátedra de física experimental en la Universidad de Pavía.

El 20 de marzo de 1800, Volta anuncia el descubrimiento "de una pila voltaica". Esta carta fue leída ante la Royal Society el 26 de junio de 1800, y tras varias reproducciones del invento efectuadas por los miembros de la sociedad, se confirmó el invento y se le otorgó el crédito de éste.

En 1801, Volta viaja a París aceptando una invitación del emperador Napoleón Bonaparte, para exponer las características de su invento en el Instituto de Francia.

En 1815, el Emperador de Austria, lo designa como director de la facultad de filosofía de la Universidad de Padua en 1815.

Además...

El 18 de febrero de 1953 se estrenó el Bwana Devil, el primer largometraje en 3D, escrita y dirigida por el Arq. Oboler y protagonizada por Robert Stack, Barbara Britton y Nigel Bruce, se estrenó en el Teatro Loew Estado de Nueva York.

Es una película dramática basada en la historia verdadera de los devoradores de hombres de Tsavo. Además, es considerada la primera película en colores norteamericana con efectos estereoscópicos 3D.

La película fue producida con un presupuesto de u$s400.000 y dio inicio al boom de películas con efectos tridimensionales en la industria cinematográfica de Estados Unidos.

Bwana Devil, fue traducida al español como "Bwana, diablo de la selva". La película fue calificada por la crítica como de poca calidad.

Posteriormente se hizo una nueva versión con Michael Douglas llamada "The Gost and the Darknes" pero esta no tuvo efectos tridimensionales.