Andrés Iniesta se subió al boom cripto, la CNMV lo "amonestó" y Twitter estalló

El mundo de las criptomonedas continúa en auge y para favorecer su penetración en los sectores populares, las exchanges apelan a la publicidad con reconocidas figuras para captar más usuarios.

Y una de las últimas celebridades en participar de una publicidad de estos activos digitales es Andrés Iniesta, futbolista español con amplia trayectoria en el FC Barcelona y actual mediocampista del Vissel Kobe de Japón.

En una publicación en su cuenta de Twitter, el deportista se muestra operando en la plataforma de Binance con un teléfono móvil y una laptop.

La imagen además es acompañada por un breve mensaje que dice: "Estoy aprendiendo cómo empezar con las criptomonedas con @BinanceES #BinanceForAll".

Estoy aprendiendo cómo empezar con las criptomonedas con @BinanceES #BinanceForAllI’m learning how to get started with crypto with @binance #BinanceForAll pic.twitter.com/3Km58KrnPG — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) November 24, 2021