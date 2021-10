Rockstar relanza sus clásicos remasterizados: cuándo llegan las nuevas versiones de GTA 3, Vice City y San Andreas

Tras unos anuncios muy escuetos, Rockstar finalmente lanzó un trailer mostrando cómo se van a ver estos clásicos en las consolas y PCs actuales

Tras solo un par de tuits anunciando su lanzamiento pero sin mostrar ninguna imagen, finalmente Rockstar Games mostró un avance de la trilogía remasterizada de Grand Theft Auto, que incluye GTA III, Vice City y San Andreas, mostrando al fin la mejora gráfica que recibió cada uno de estos juegos que ya son considerados clásicos por varias generaciones de jugadores.

Lanzamiento

"Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition" se lanzará digitalmente el 11 de noviembre por u$s 59.99 a nivel internacional para Nintendo Switch, PlayStation 4 y 5, Xbox One, Xbox Series X / S y PC a través de Rockstar Games Launcher. Como si fuera poco, también tendrá un lanzamiento físico el 7 de diciembre, seguido de versiones para iOS y Android en la primera mitad de 2022 por lo que no vas a tener excusas para no jugarlo. Rockstar Games además lanzó un sitio donde podés ver más detalles de esta tremenda trilogía.

Los suscriptores de Xbox Game Pass obtendrán acceso instantáneo a Grand Theft Auto: San Andreas - The Definitive Edition el día del lanzamiento. Grand Theft Auto III - The Definitive Edition llegará a PlayStation Now el 7 de diciembre.

Cada juego fue remasterizado por Grove Street Games, que parece haber hecho un trabajo minucioso para que se vean mucho más bonitos y jugables que cuando fueron lanzados en la querida PS2. Rockstar informó que se usó el Unreal Engine y un sistema de iluminación "completamente reconstruido", y las mejoras gráficas parecen afectar prácticamente a todos los juegos en conjunto.

La lista de mejoras proporcionada en el comunicado de prensa de Rockstar incluye sombras, clima y reflejos mejorados, modelos de vehículos y personajes mejorados. Hay mayores distancias de dibujo, superficies más suaves y "texturas de mayor resolución en edificios, armas, carreteras, interiores y más", algo que se puede notar a simple vista en el trailer.

Rockstar Games confirmó que cada juego tiene controles inspirados en Grand Theft Auto V, lo cual agrega un tremendo trabajo de rediseño para que no sólo se vean sino que se sientan más modernos. Se ha realizado una actualización completa al sistema de apuntado y al fijamiento de blancos en cada juego. En cuanto a sus interfaces, cada juego ofrece ruedas de estaciones de radio y armas actualizadas, junto con nuevos minimapas que permiten a los jugadores establecer puntos de referencia y destinos.

También hay algunas adiciones específicas de cada plataforma. En Nintendo Switch, Rockstar agregó enfoque giroscópico, y vas a poder utilizar su pantalla táctil para hacer zoom o desplazarte con la cámara y hacer selecciones dentro de los menús. La versión para PC (una descarga de 45 GB) es compatible con la tecnología DLSS de Nvidia que puede ayudar a que los juegos funcionen un poco mejor en una gama más amplia de placas gráficas sin una caída notable en la calidad visual.

"Yo volveré a las calles" dice Tommy Vercetti

20 años de un clásico

Esta noticia llega justo para el vigésimo aniversario de Grand Theft Auto III para PS2. El precio de u$s 59.99 puede sorprender a algunas personas, pero las mejoras hacen que parezca que vale la pena tanto para los fanáticos como para los que nunca lo jugaron, por lo que sin duda es un gran oportunidad para las nuevas generaciones.

Habrá que esperar para ver si plataformas como Steam localizan el precio a pesos argentinos (es esperable que si) porque de otra manera se hará bastante complicado comprarlo. Los juegos anteriores de Rockstar fueron lanzados con precios localizados en la plataforma de Gabe Newell por lo que no sería raro que esta colección también tenga un precio razonable para el mercado argentino. No ocurre lo mismo con Epic Store aún, pero por lo menos Steam está ahí para salvar a muchos gamers de PC.

La buena noticia para algunos es que si estás suscrito a Game Pass o PlayStation Now al menos ya sabés que vas a poder jugar algunos de los juegos de la colección sin costo adicional, por lo que andá reservando espacio en el disco rígido porque muy pronto vas a poder instalarlos, según informó The Verge.