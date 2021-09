Un día como hoy Apple lanza su primera computadora "portátil"

Como todos los días, estos son algunos de los hechos relevantes que sucedieron en esta misma fecha pero hace algunos años. Enterate de qué se trata

El 20 de septiembre de 1989 Apple lanzó su Macintosh Portable, su primer computadora portátil.

La Macintosh Portable fue el primer ordenador portátil utilizado en el espacio y utilizado para enviar el primer email desde el espacio el 09 de agosto de 1991.

Este evento ayudó significativamente a la Macintosh Portable a sus ventas las cuales eran particularmente bajas.

La Macintosh Portable incluye una pantalla de LCD en blanco y negro, un diseño con bisagras que cubría el teclado cuando la máquina no estaba en uso.

Este equipo fue tal vez la primera laptop para consumidores en emplear el panel de matriz activa, para aquel momento sólo el Powebook 170 (el más caro de la línea Powerbook) utilizaba uno debido a su alto costo.

La función del cursor de fue manejado por un bola de seguimiento incorporado. Esta podía ser quitada y situada en cualquiera de los lados del teclado.

A diferencia de los ordenadores portátiles que saldrían después la batería se cargaba en serie con el suministro de energía a la computadora. Es decir, se requería la batería para su funcionamiento, no podía funcionar directamente con corriente CA.

A pesar de la nitidez y uniformidad del panel de matriz activa, uno de los inconvenientes de la portátil era pobre legibilidad en situaciones de poca luz.

En consecuencia , en febrero de 1991 Apple introdujo un contraluz Macintosh Portable (modelo M5126). Junto con la nueva pantalla, la función de luz de fondo era una mejora bienvenida, pero que venía con un sacrificio: duración de la batería se reducía a la mitad.

La Macintosh Portable pesaba 7,2 kilogramos y tenía 10 centímetros de espesor, lo que lo convertía en una notebook pesada y voluminosa.

Además...

El 20 de septiembre 1954 se compiló con éxito el primer el programa en FORTRAN. Se ejecutó en un IBM 704 y es el primer lenguaje de programación de alto nivel.

Fortran fue creado originalmente por un equipo dirigido por John Backus en IBM en 1957.

John Backus dijo durante una entrevista de 1979 con Think , la revista IBM: "Gran parte de mi trabajo ha pasado por ser perezoso. No me gusta escribir programas, y así , cuando yo estaba trabajando en la IBM 701 con los programas de escritura para la informática trayectorias de misiles comencé a trabajar en un sistema de programación para que sea más fácil escribir programas".

Originalmente, el nombre estaba en todas las mayúsculas, pero el uso actual sólo se requiere que se capitalizará la primera letra.

Fortran es un lenguaje de programación de propósito general, especialmente adecuado para el cálculo numérico y computación científica.

Hasta que el lenguaje C se hizo popular, fue uno de los pocos lenguajes de alto nivel con un alto grado de portabilidad entre los distintos sistemas informáticos.

Fortran llegó a dominar esta área de la programación desde el principio y ha estado en uso continuo durante más de medio siglo en áreas intensivas de cálculo tales como la predicción numérica del tiempo, análisis de elementos finitos, dinámica de fluidos computacional, física computacional y la química computacional.

Fortran es uno de los lenguajes más populares en el área de computación de alto rendimiento y es el lenguaje utilizado para los programas en los superordenadores más rápidos del mundo .

Este lenguaje estado en permanente actualización a pesar que muchos lo consideran obsoleto y cada versión se renueva e incorpora nuevos paradigmas de la programación.