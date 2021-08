Un día como hoy nació el primer lenguaje de programación

Como todos los días, estos son algunos de los hechos relevantes que sucedieron en esta misma fecha pero hace algunos años. Enterate de qué se trata

El 30 de agosto de 1907 nació en en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, John William Mauchly. Fue el creador del primer lenguaje de programación y junto a John Presper Eckert creó el ENIAC, la primera computadora electrónico de propósito general en América.

Mauchly y Presper también desarrollaron el EDVAC, el Binac y el UNIVAC, este último fue el "primer ordenador comercial hecho en los Estados Unidos".

Mauchly junto Presper empezaron la primera compañía de ordenadores, la Eckert-Mauchly Computer Corporation y fueron precursores en algunos conceptos fundamentales, incluyendo el "programa almacenado", las subrutinas y los lenguajes de programación.

Mauchly creó el primer lenguaje de programación usado en un ordenador denominado "SHORT CODE". Este lenguaje fue precedido por el conceptual Plankalkul de Konrad Suze

Fue un miembro fundador y Presidente de la "Association for Computing Machinery" (ACM) y también ayudó a fundar la "Society of Industrial and Applied Mathematics" (SIAM).

Además...

El 30 de agosto de 1954 nació Guy Kawasaki, quien fue asesor de la unidad de negocios Motorola de Google y "jefe evangelista" de Apple.

Kawasaki es también el autor de "APE", " What the Plus!", "Enchantment" y otros nueve libros. Asimismo tiene una licenciatura de la Universidad de Stanford y un MBA de la UCLA, así como un doctorado honorario de Babson College.

Kawasaki es uno de los mayores especialistas mundiales en el ámbito de las nuevas tecnologías y el marketing.

Fue responsable de promocionar el Macintosh de Apple a mediados de los ochenta, con un éxito espectacular.

Trasladó así el concepto de "evangelizar" a los negocios tecnológicos, con la idea de atraer y focalizar a usuarios vinculados al mercado Apple.

El 01 de marzo de 2013, Kawasaki anunció que se uniría a Google como asesor de Motorola. Su función es la de crear una comunidad alrededor de la red social Google+.

El 01 de abril de 2014, Kawasaki se convirtió en el jefe evangelista de la compañía "Canva" la cual ofrece una herramienta en línea de diseño gráfico.