A un mes de la muerte de uno de los magnates más importantes del Bitcoin, ¿qué pasará con su fortuna?

Como este empresario millonario no tenía herederos, si dejó sin ejecutar un plan de herencia, un importante porcentaje de BTC podría perderse

A casi un mes del fallecimiento del empresario Mircea Popescu en una playa de Costa Rica, sigue sin saberse qué ocurrirá con los más de 2 millones de Bitcoin que tenía holdeadas. Su fortuna permanece en el limbo: no dejó descendientes y nadie tiene su clave.

Popescu falleció el 23 de junio en las cercanías de Playa Hermosa de Garabito, en la provincia de Puntarenas, tras ser arrastrado por la corriente del mar en una playa de fuerte oleaje, recomendada solo para surfistas. "Murió en el acto", dijeron las autoridades costarricenses.

Este magnate, presumiblemente rumano, de 41 años y casado, invirtió por BTC cuando la comunidad aún era muy pequeña y en diferentes publicaciones realizadas en su blog, donde abundaban comentarios sexistas, antisemitas y de fuerte intolerancia hacia opiniones que no fueran las suyas, también se jactaba de mantener en su cartera su millón de Bitcoins.

"Los autoproclamados ‘desarrolladores’ son, en general, un grupo de niños retrasados ​​que buscan ‘proyectos sexys’ y quién sabe, tal vez si se vuelven más frikis, podrían convertirse en estrellas de esperma y algún gordo en algún lugar les está tirando el sostén", llegó a escribir en una de sus entradas más polémicas.

"Bitcoin no está aquí para que usted opine al respecto. Bitcoin está aquí para cambiar su vida de manera profunda y dolorosa. Ya sea que esté de acuerdo o no, que dé permiso o no, que lo considere ‘aceptable’ o ‘requerido’ o cualquier otra cosa. Nadie le preguntó", fue otra de sus tantas critícas.

Y como Popescu no tenía descendencia, la curiosidad por conocer qué pasará con su fortuna rápidamente se transformó en tema de debate.

Además, el hecho de que un porcentaje tan importante del suministro total de BTC pueda haberse perdido para siempre, no es un dato menor ya que este activo es reconocido por su escasez por no permitir que se emitan más de 21 millones.

"Si quería bloquear sus monedas para siempre, seguro lo hizo. Si quería pasar sus monedas seguro que también lo hizo. Lo cierto es que nunca se sabrá a ciencia cierta si esas monedas se perdieron para siempre o no", manifestó un reconocido integrante de la comunicad cripto a un medio local.

El padre de la toxicidad de Bitcoin

De acuerdo al diario centroamericano La República Popescu fue promotor de MPEx, una de las primeras plataformas de negociación de criptomonedas. Se inició en el negocio de las criptos en 2012.

La BBC lo cita como "El padre de la toxicidad de Bitcoin", debido a sus controvertidas opiniones en la criptomoneda, escritas en su blog Trilema. "Para que cualquier parte de un gobierno discuta cualquier asunto que tenga que ver con Bitcoin, ese gobierno tendrá que reconocerlo primero", escribió, según la agencia británica.

¿Qué ocurrirá con su fortuna en criptomonedas? Es posible que se mantengan sin dueño, y que pase a formar parte del limbo de bitcoins que existen. Se trata de un universo de fallecidos y claves perdidas, en el que los 2.000 millones de dólares en Bitcoin de Popescu permanecerán sin poder ser utilizados.

Los más de 2 millones de bitcoins que poseía Popescu quedarán en en desuso como aquellas unidades de otras personas fallecidas y claves olvidadas

Otros antecedentes

Cabe destacar que hay dos precedentes recientes relacionados con Bitcoins que se creían perdidos por no tener las claves de acceso a las billeteras.

El primero de ellos tiene final feliz. Se trata de una billetera virtual que se encontraba inactiva desde 2011 y que se reactivó a principios de junio y, gracias a este accionar, su dueño aumentó su fortuna de sobremanera y se transformó de forma automática en lo que se denimona un "nuevo rico".

El hecho reabrió la cuestión por los casos de personas que olvidan sus claves y poseen criptomonedas. En este caso particular, la dirección posee 310 bitcoins, una cantidad que hace 9 años equivalía a poco menos de u$s 2.000 y que actualmente rondan los u$s11 millones.

El segundo ejemplo puede finalizar mal: dos intentos fallidos más de introducir su contraseña, por lo que Stefan Thomas perderá toda la fortuna que atesoró en Bitcoins en la nube, más de u$s 200 millones, según sus propios cálculos.