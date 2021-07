Fragancia cripto: Axe lanza desodorante con temática de una criptomoneda muy particular

La marca de antitranspirantes confirmó en lanzamiento de un lote limitado de sprays corporales gratuitos con temática de Dogecoin apodado "Dogecan"

AXE, el popular fabricante de productos de aseo masculino, anunció el lanzamiento de una fragancia especial con temática cripto, en consonancia con el auge que está teniendo el mercado de las criptomonedas.

La empresa de higiene corporal confirmó que los desodorantes a lanzar estarán basados en la popular moneda digital Dogecoin, por lo que el nuevo lote llevará el nombre de "Dogecan".

Los Dogecans de Axe se repartirán de forma gratuita y se animará a los consumidores a registrarse en el sitio web de la firma para tener la oportunidad de recibir una lata.

La campaña de marketing se anunció por primera vez en abril en el marco del Día de Doge, cuando AXE afirmó que produciría un desodorante corporal "con aroma a criptomonedas" si DOGE superaba el dólar.

A pesar de que DOGE nunca alcanzó la marca de 1 dólar, la firma continuó con la producción del desodorante, describiendo al producto con olor a "almizcle suave".

Fragancia Dogecoin La compañía ya se encargo de enviar muestras tempranas a personalidades populares de Dogecoin, como el cofundador de Dogecoin Billy Markus, la popular cuenta de Twitter Dogecoin Rise y el músico y defensor de DOGE Lil Mook. We’re Going To The Moon!!!!@AXE #DogeCan ????????Thanks For The Gift @AXE #DogecoinRise ???????????? pic.twitter.com/a3aIyWe31w — Đogecoin Rise ???????????????????? (@DogecoinRise) July 19, 2021

Si bien el anuncio de la fragancia se realizó de forma oficial, la cuenta Hypebeast reportó que la marca solo lanzaría la lata disponible al mercado si el dogecoin llega a los u$s1.000.

En el caso que la criptomoneda consiga el alza, los interesados podrán ingresar al link para conseguir su edición especial, aunque por el momento la página se encuentra deshabilitada, ya que se inaugurará el día que cumpla con el objetivo de valor.

Desde el máximo histórico de DOGE de $0.73 el 8 de mayo, el precio de la supuesta criptomoneda favorita de Elon Musk descendió un 76.1% hasta situarse en $0.17 por unidad.