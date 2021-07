Un día como hoy se lanzó una de las redes sociales más populares de la actualidad

Como todos los días, estos son algunos de los hechos relevantes que sucedieron en esta misma fecha pero hace algunos años. Enterate de qué se trata

El 15 de julio de 2006, se lanzó una versión pública y completa de la red de microblogging "Twitter".

El nombre original del servicio de mensajería iba a ser "twittr" en alusión a "Flickr" y su primer prototipo fue usado internamente entre los empleados de Odeo.

Los creadores de Twitter son los extrabajadores de Google: Evans Williams, Biz Stone y Jack Dorsey. También colaboraron con el proyecto Evan Henshaw-Plath y Noah Glass.

En octubre de 2006, Biz Stone, Evan Williams, Dorsey, y otros miembros de Odeo formaron Corporación Obvious, adquiriendo Odeo y todos sus activos (incluyendo Odeo.com y Twitter.com).

Williams despidió a Glass, quien guardó silencio sobre su papel en el inicio de Twitter hasta 2011.

Twitter se creó como empresa en marzo de 2006. Glass, ha manifestado que Twitter nació en su propia máquina.

El 21 de marzo de 2006, a las 9:50am, Jack Dorsey envió el primer mensaje que luego será conocida como "tweet" o "tuit" con el texto: "just setting up my twttr" en español (sólo la creación de mi twttr).

El 08 de octubre de 2009, Twitter publicó una aplicación para que los usuarios de forma no lucrativa lo tradujeran en español, francés, italiano y alemán.

El 03 de noviembre de 2009 apareció la versión de Twitter en español.

Twitter ha sido usada para una variedad de propósitos en diferentes situaciones. Por ejemplo, fue usada para organizar protestas, referidas como «Twitter Revolutions», entre las que se encuentran: la revolución egipcia de 2011, la revolución tunecina, las protestas electorales en Irán de 2009 y las protestas antigubernamentales en Moldavia de 2009. Los gobiernos de Irán y Egipto bloquearon el servicio como represalia.

Además...

El 15 de julio de 1983, Nintendo Entertainment System (NES) lanzó la Family Computer o Famicom, su primera consola de videojuegos de 8 bits.

Más tarde fue lanzado en América durante 1985 y en Europa en 1986. Fue sucedido por el Super Family Computer o Súper Nintendo Entertainment System.

La Famicom fue la consola de videojuegos más vendida de su tiempo y ayudó a revitalizar la industria del videojuego en Estados Unidos.

Esta consola tiene el ciclo de producción de más larga duración que cualquier otra, que abarca 20 años entre julio de 1983 septiembre de 2003, antes de ser suspendida en Japón.

La Famicom ayudó a Nintendo a crecer y convertir su nombre casi en sinónimo de videojuegos y el conjunto la etapa de la dominación japonesa de la industria.

Nintendo también cambió la relación entre los fabricantes de consolas y desarrolladores de software de terceros mediante la restricción de los desarrolladores de la publicación y distribución de software sin la aprobación de licencia.

Esto llevó a los títulos de software de mayor calidad, lo que ayudó a cambiar la actitud de un público que se había cansado de títulos mal producidos por otros sistemas de juego del día.

La NES fue el primer sistema que utiliza tecnología especial para cierre patronal cartuchos no autorizados.

En 2009, la Nintendo Entertainment System fue nombrada la principal consola de videojuegos de la historia por el IGN.