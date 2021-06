Un día como hoy se lanzó la versión "del nuevo milenio" de una de las herramientas más populares de la PC

Como todos los días, estos son algunos de los hechos relevantes que sucedieron en esta misma fecha pero hace algunos años. Enterate de qué se trata

El 07 de junio de 1999 Microsoft anuncia oficialmente Office 2000.

En su discurso, Steve Ballmer (CEO de Microsoft para ese momento) afirmó que Office 2000 contaría con un nuevo conjunto de servicios de colaboración basados en Web de Office 2000 que se entregará a través de los ISP principales, incluyendo Concentric Network Corp. y Verio Inc.

Ballmer afirmó: "Office 2000 libera el poder del estilo de trabajo Web, la forma más eficaz de trabajar con información empresarial y colaborar con los demás".

Según Microsoft, el soporte de Office 2000 por los ISP como Verio Inc., Concentric Network Corp., INTERLAND Inc. y AIS Inc. garantiza el éxito de la creación y administración de sitios Web con la herramienta de Microsoft FrontPage, que en ese momento era apoyado por más de 1.000 proveedores de Internet.

Office 2000 Premium incluía la creación y gestión de sitios Web con FrontPage 2000, PhotoDraw TM, Microsoft Word 2000, Microsoft Excel 2000, la mensajería y colaboración cliente de Outlook 2000, el PowerPoint® 2000 programa de gráficos de presentación, Microsoft Access 2000, Publisher 2000, Microsoft Internet Explorer 5.0 y herramientas de Microsoft Small Business.

Microsoft Office 2000 fue reconocida con los premios: "Elección del Editor" de PC Magazine y PC Week con el premio "Lo mejor del COMDEX y PC Computing".

Además...

El 07 de junio de 1983, Michael Eaton recibió la patente por el conjunto de comandos AT de módem, que estandariza el lenguaje para interactuar con los módems.

Los derechos de este conjunto de comandos fueron adquiridos por la Corporación de Hayes e incorporados al Smartmodem Hayes 300 como el "conjunto de comandos Hayes".

Se convertirán en un estándar de la industria para configurar y parametrizar módems fueron incluidos en el protocolo V.25 y sucesivos.

Un módem se describe para la transmisión de información codificada digitalmente entre una red de distribución de información y una unidad de procesamiento de datos, entrada que proporciona la transmisión de datos de teclado.

El módem es capaz de instrucciones de control de módem distintivas de la transmisión de datos e incluye funciones tales como control de contestador automático de teléfono, la rellamada automática de números ocupados, y una secuencia de escape automático para terminar la transmisión de datos.