Claves para comprar el paquete turístico "más barato" y pasar las mejores vacaciones post-pandemia

Los consejos incluyen reservas para viajes en avión, alquiler de vehículos, y hotelería, entre otros. Cómo aprovecharlos de la mejor manera.

La pandemia global de coronavirus COVID-19 puso en jaque a miles de empresas alrededor del planeta. Y las incluidas dentro del sector turístico, fueron algunas de las más castigadas.

Con el correr de los meses, diferentes firmas comenzaron a ofrecer distintos tipos de promociones y paquetes turísticos para aprovechar una vez que la cuarentena finalice.

No obstante, en muchos casos, varias de las ofertas no se corresponden con los números lógicos previos al inicio de la pandemia.

Por tal motivo, desde la firma Tije Travel decidieron realizar una breve repaso por los tips más importantes a tener en cuenta, antes de invertir en un paquete turístico o un pasaje aéreo.

A continuación, los consejos para asegurarse las mejores vacaciones post-pandemia:

Dedicarle tiempo a la búsqueda : a partir del mayor tiempo de estadía en cada hogar, actualmente es es posible buscar y planear las vacaciones y próximos viajes con una mayor cantidad de

A partir del COVID-19 debe tenerse en cuenta que las tarifas son muy convenientes, los precios de los vuelos son los más bajos desde hace años y sumado a las cuotas sin interés y flexibilidad es un buen momento para buscar y aprovechar ofertas.

Suscribirse a newsletters de viajes : luego de contar con algunas ideas de destinos en mente, una buena estrategia es suscribirse a newsletters para recibir una selección de ofertas especiales del destino deseado.

Además, es una manera de que el usuario se mantenga actualizado con la nueva realidad en turismo.

En el caso de Tije Travel, aquellos usuarios que descarguen la app -disponible en Android y iOS- podrán acceder a precios exclusivos de Vuelos y Hoteles y recibir alertas.

Conocerel límite de la tarjeta de crédito : se trata de un punto muy importante para concretar la compra sin inconvenientes y poder aprovechar las ofertas.

De ser necesario, una comunicación previa con el centro de atención del banco o la tarjeta, puede ser útil para asegurar el momento disponible y la autorización de la compra.

Consejos para cada tipo de producto:

La compañía también precisó qué se debe tener en cuenta a la hora de comprar un vuelo.

En los resultados de búsqueda informamos si un vuelo es flexible y cuántos cambios sin penalidad tiene. Así como también el equipaje que influye esa tarifa.

Luego de elegir el vuelo deseado, el usuario debe chequear la flexibilidad, las fechas de vigencia que tiene esta posibilidad, y la vigencia del nuevo viaje en caso de decidir cambios.

El interesado también debe tener en cuenta que al vuelo requerido le podrá sumar la Asistencia al Viajero.

Asimismo, la aplicación de Tije Travel permiteconocer al instante la flexibilidad de cada aerolinea en https://www.tije.travel/vuelos-flexibles/

A la hora de pensar en el hotel

La primera gran recomendación es comprar la estadía en hoteles en pesos y no pagar en destino en moneda extranjera, sumado a la posibilidad de pagar en cuotas.

El segundo tip es elegir aquellas taifas reembolsables. En ese sentido, cada de habitación debe mostrar esta condición con la fecha límite que el usuario posee para cambiar su fecha de viaje si fuera necesario.

Desde la compañía remarcaron que "siempre recomendamos elegir esta condiciones por cualquier imprevisto que pueda suceder y poder contar con la posibilidad del reembolso de tu compra".

Es imprescindible que los usuarios tengan también en cuenta las Políticas de cancelación con el mayor detalle posible.

Si se quiere un "Paquete armado"

Desde Tije Travel remarcaron que ellos solo trabajan con partners que les aseguran que cuidarán de sus clientes respetando los protocolos que la pandemia impuso.

"Tenemos el compromiso de cuidarte y queremos que viajes tranquilo! Por eso te contamos que trabajamos solo con proveedores que adaptaron sus sistemas de Protocolo a la nueva situación. Todos los proveedores, de los servicios que te ofrecemos, cuentan con Protocolos seguros que garantizan tu bienestar", remarcan en la app de la firma.

Qué tener en cuenta a la hora de comprar un Alquiler de Auto

El gran consejo es contratar tarifas con Protección total, de esta manera el usuario viaja tranquilo por: Protección de Colisión o Perdida, Daños a Terceros, Impuestos y Sobrecargos Obligatorios, Un Conductor Adicional y no deberá abonar de más.

A estos beneficios se le agrega que son tarifas donde el usuario no tiene que abonar absolutamente nada al arribar a destino.

En Tije Travel todas las tarifas son reembolsables, y se puede cancelar el servicio hasta 72hs antes de anticipación.

Incluso, las condiciones están descritas en el check out. "No reembolsable en caso de No show o cancelación con menos de 72hs. de anticipación. El titular de la reserva deberá presentarse con licencia de conducir internacional vigente y tarjeta de crédito propia para la toma del alquiler", remarcaron desde la empresa.

Otro punto importante es leer los requisitos para alquilar, debido a que toda la información se encuentra en cada uno de los sitios.

Sobre Asistencia al viajero

Otro de los tips es viajar seguros y sin preocupaciones en la medida de lo posible. Por tal motivo, es imprescindible viajar siempre acompañado de una Asistencia y chequear que ese producto incluya cobertura ante un posible contagio de COVID-19.

En Tije Travel, por ejemplo, hoy se ofrece una cobertura integral ante COVID-19 de hasta u$s20.000

Esa cobertura incluye atención por síntomas, asistencia médica, gastos hospitalarios, hotel por cuarentena, gastos de respirador y orientación psicológica.