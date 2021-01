¿Desaparecido?: dónde está el dueño de Alibaba que desde hace 2 meses no se lo ve públicamente

El fundador de Alibaba no apareció como estaba programado en el episodio final de su propio programa de talentos, Africa’s Business Heroes

La especulación ha girado en torno al paradero del multimillonario chino Jack Ma después de que surgieron varios informes en los que afirman que el empresario de alto perfil no ha hecho una aparición pública en más de dos meses.

El fundador de Alibaba tampoco apareció como estaba programado en el episodio final de su propio programa de talentos, Africa’s Business Heroes, que brinda a los empresarios africanos en ciernes la oportunidad de competir por una porción de 1,5 millones de dólares.

Se suponía que Ma sería parte del jurado, pero fue reemplazado por un ejecutivo de Alibaba en la final de noviembre, informó Telegraph del Reino Unido. Su foto también fue sacada del sitio web.

Un portavoz de Alibaba dijo que Ma no pudo participar en el panel de jueces "debido a un conflicto de horarios", según Financial Times.

"Debemos crear uno nuevo para la próxima generación y los jóvenes. Debemos reformar el sistema actual", expresó Ma.

Ultimas declaraciones

El imperio empresarial de Ma, Ant Group, ha sido objeto de escrutinio por Pekín desde que Ma pronunció un controvertido discurso en Shanghái el 24 de octubre en el que criticó el sistema de regulación de China por sofocar la innovación y comparó las reglas bancarias globales con un "club de ancianos".

"El sistema financiero actual es el legado de la era industrial", dijo Ma en el discurso.

"Debemos crear uno nuevo para la próxima generación y los jóvenes. Debemos reformar el sistema actual", agregó.

Poco más de una semana después, la OPI de Ant (valorada en un récord de 37.000 millones de dólares), que ya había recibido luz verde del regulador de valores de China, fue suspendida, y la Bolsa de Valores de Shanghai dijo que Ant había informado cuestiones como los cambios en el entorno regulatorio de la tecnología financiera ".

Pero el reconocido inversor estadounidense Mark Mobius dijo que la medida fue diseñada para evitar que las instituciones financieras crezcan demasiado.

"Creo que el gobierno chino intervino porque se dieron cuenta de que tenían que regular a estas empresas, para que no ... se volvieran demasiado grandes", dijo a CNBC.

Ma ha donado millones de mascarillas a Europa, EE. UU.

"El gobierno chino se está dando cuenta del hecho de que no puede permitir que estas empresas dominen un sector en particular y en particular el sector financiero".

Las acusaciones

Las autoridades chinas iniciaron una investigación antimonopolio sobre Alibaba a fines de diciembre y le dijeron a Ant Group que reestructurara sus operaciones.

Ma ha donado millones de mascarillas a Europa, EE. UU. Y la Organización Mundial de la Salud en un intento por detener la pandemia.

El multimillonario también está involucrado en obras de caridad, con la Fundación Jack Ma enfocada en áreas de educación, emprendimiento, liderazgo femenino y medio ambiente.

La Fundación ha distribuido o prometido más de 300 millones de dólares, informó Forbes.