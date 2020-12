Un día como hoy citaron a uno de los gigantes de Internet por el escándalo de WikiLeaks

Como todos los días, estos son algunos de los hechos relevantes que sucedieron en esta misma fecha pero hace algunos años. Enterate de qué se trata

El 14 de diciembre de 2010 (hace 10 años), el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió una citación dirigida a Twitter para que proporcionar información en cuanto a las cuentas registradas y asociados con WikiLeaks.

Esta sucede con motivo, ante las reacciones de los cables diplomáticos estadounidenses filtrados por Wikileaks.

La citación a Twitter ocurre luego que el 28 de noviembre de 2010 fueron publicados por WikiLeaks y cinco de los periódicos más importantes: El País (España), Le Monde (Francia) Der Spiegel (Alemania), The Guardian (Reino Unido) y The New York Times (Estados Unidos) publicaron simultáneamente los primeros 220 de 251.287 cables confidencial filtrados.

Estas publicaciones no eran de alto secreto, las confidencias tienen fechas desde el 28 diciembre de 1966 a 28 febrero de 2010.

WikiLeaks anuncia que publicará la totalidad de los cables en fases a lo largo de varios meses.

El contenido de los cables diplomáticos incluyen numerosos comentarios libres y las revelaciones en relación con: las críticas y alabanzas sobre los países sede de varias embajadas estadounidenses.

Otros temas mencionados son las maniobras políticas en materia de cambio climático, discusión y resoluciones para poner fin a la tensión actual en el Oriente Medio, los esfuerzos y la resistencia hacia el desarme nuclear, las acciones en la guerra contra el terrorismo.

Además...

El 14 de diciembre de 2009 (hace 11 años), Google lanzó su acortador de URL llamado "goo.gl".

En sus inicios el servicio "goo.gl" sólo estaba disponible para su uso a través de los productos de Google (como Google Toolbar y FeedBurner) y las extensiones para Google Chrome.

Google también anunció que goo.gl cuenta con la misma tecnología para detección de spam que emplea su buscador y Gmail. Lo que significa que los enlaces estan protegidos de malware y phishing, para evitar malos usos del servicio.

Según la firma , "goo.gl" es el acortador "más estable más seguro y más rápido" de la web ofrecerá analíticas de detalle y un generador de código QR​.

El objetivo primario de un acortador de URL es precisamente acortar la url para minimizar el espacio que ocupará la misma en un mensaje SMS o microblogging.

Las url acortadas cuentan con estadísticas de visitas y a partir de este indicador es posible conocer en cuántas ocasiones ha sido accedida la url acortada.

Con este servicio, Google competirá con "Bit.ly" uno de los acortadores de URL mas útilizados en el mercado.