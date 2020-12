Un día como hoy nació uno de los "padres" del software libre

Como todos los días, estos son algunos de los hechos relevantes que sucedieron en esta misma fecha pero hace algunos años. Enterate de qué se trata

El 04 de diciembre de 1957 (hace 63 años), nació en Boston, Estados Unidos, Eric Steven Raymond. Es programador y uno de los líderes más conocidos del movimiento del software libre.

Aunque Raymond es mejor conocido por ser el autor de "The Cathedral & the Bazaar" (La catedral y el bazar) y por ser el responsable actual del Jargon File (también conocido como The New Hacker's Dictionary).

En 1976, inicia su compromiso con la cultura hacker, en 1982 escribe su primer proyecto de código abierto.

Fue el coordinador del cliente de correo electrónico Fetchmail y también colaboró con los modos de edición del Emacs y coescribió porciones de la biblioteca GNU ncurses.

A Raymond, se le atribuye el aforismo "con los suficientes ojos, todos los errores son fáciles de encontrar" pero reconoce a Linus Torvalds como su inspiración para esta cita, que denominó como "Ley de Linus".

En 1997, se convirtió en uno de los principales teorizadores del movimiento del código abierto y uno de los fundadores del Open Source Initiative. Tomó el papel de embajador del código abierto en la prensa, los negocios y en la cultura de masas.

Por un tiempo fue un polémico blogger, hasta 2006 en que dejó de hacerlo, y luego regresa en 2008, Raymond argumentó problemas judiciales como causa de su silencio.

Raymond contribuyó a la liberación del código de Netscape que luego decantaria en el proyecto Mozilla en 1998 y se le reconoce haber llevado el código abierto a los círculos de Wall Street de una forma más efectiva que anteriores partidarios.

Además...

El 04 de diciembre de 1995 (hace 25 años), Netscape Communications Corporation libera el lenguaje JavaScript, un lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript.

JavaScript es un lenguaje orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico.

Es un lenguaje de programación fácil de usar, diseñado para la creación de aplicaciones en línea en vivo que se unen los objetos y recursos en los clientes y servidores.

La versión inicial de JavaScript está disponible desde el Netscape Navigator 2.0.

Empresas líderes en la industria, entre ellas: America Online, Apple Computer, AT&T, Borland, Computer Associates, Hewlett -Packard, Macromedia, Novell, Oracle Corporation y The Santa Cruz Operation (SCO) han respaldado JavaScript como lenguaje.

JavaScript se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente (client-side), implementado como parte de un navegador web permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas web dinámicas aunque existe una forma de JavaScript del lado del servidor (Server-side JavaScript o SSJS).

Se diseñó con una sintaxis similar al C, aunque adopta nombres y convenciones del lenguaje de programación Java.

Sin embargo Java y JavaScript no están relacionados y tienen semánticas y propósitos diferentes.

Todos los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado en las páginas web.