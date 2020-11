Un día como hoy se presentó el primer smartphone de la historia

Como todos los días, estos son algunos de los hechos relevantes que sucedieron en esta misma fecha pero hace algunos años. Enterate de qué se trata

El 23 de noviembre de 1992 (hace 28 años), IBM presentó en la feria COMDEX, en la Vegas, Nevada, Estados Unidos, un dispositivo cuyo nombre código es "Pescador".

El prototipo combinaba un teléfono celular y PDA en un solo dispositivo, lo que permitía al usuario hacer y recibir llamadas telefónicas, enviar y recibir faxes, correos electrónicos y consultar páginas de celulares entre otras funciones.

El día del debut del "Pescador" apareció una foto en la primera página de la sección de la revista "Dinero" a Frank Canova, (arquitecto del "Pescador") sosteniendo el prototipo.

Ejecutivos de BellSouth dieron al "Pescador" un nombre definitivo: "Simon Personal Communicator" antes de su debut público.

BellSouth cellular había planeado comenzar a vender Simon en mayo de 1994, pero debido a problemas con el software del dispositivo, el Simon no se hizo disponible para los consumidores hasta el 16 de agosto de 1994.

BellSouth Cellular ofreció inicialmente el Simon en u$s899 con un contrato de servicio por dos años o US$1.099 sin contrato. Sin embargo, redujo el precio de EE.UU. u$s599 con un contrato de dos años .

La firma vendió aproximadamente 50.000 unidades durante del producto seis meses en el mercado.

Aunque el término "smartphone" no fue acuñado hasta 1997, debido a las características y capacidades de Simon, puede ser referido como el primer teléfono inteligente.

Además...

El 23 de noviembre de 2004, Blizzard Entertainment lanzó World of Warcraft (WoW ) un juego de rol online multijugador masivo (MMORPG).

WoW es el cuarto juego proveniente de lse serie Warcraft, el cual se introdujo por primera vez con Warcraft: Orcs & Humans el 15 de junio de 1994.

Warcraft establece los elementos históricos del universo Warcraft y es donde se establecen las enemistades y relaciones entre razas y grupos y origen de todas las guerras.

Por su parte, WoW explota las posibilidades del libre desenvolvimiento dentro del mundo establecido por los juegos anteriores y se desarrolla en el tiempo presente del mundo fantástico luego de lo ocurrido en las entregas anteriores: Warcraft I, II y III.

World of Warcraft toma lugar dentro del mundo de Azeroth Warcraft, aproximadamente cuatro años después de los hechos a la conclusión de la liberación de Warcraft.

El 16 de enero de 2007, se lanza la primera expansión del juego: The Burning Crusade. El 13 de noviembre de 2008, se lanza la segunda expansión: Wrath of the Lich King. El 07 de diciembre de 2010, se lanza la tercera expansión: Cataclismo. El 25 de septiembre de 2012, se lanza la cuarta expansión: Mists of Pandaria.

Blizzard ya anunció este año el nombre de la quinta expansión: Warlords of Draenor.

World of Warcraft, ostenta el récord mundial Guinness por ser el juego MMORPG con el mayor número de suscriptores; Tiene más de siete millones abonados.

En noviembre de 2007 , DC Comics publicó el primer número del World of Warcraft comic bajo su sello Wildstorm.