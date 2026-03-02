El dólar MEP, el dólar tarjeta y el dólar mayorista ajustaron posiciones. El dólar tarjeta, en cambio, finalizó sin cambios en su cotización

El dólar blue (o informal) baja $5 y se consigue a $1.415,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) subió $6,71 respecto al cierre del viernes pasado y finalizó la rueda cotizado a $1.426,71.

Por otro lado, según la exchange Bitso, el valor del dólar cripto baja 0,39% y se ofrece a $1.454,97.

"El dólar mayorista corrigió toda la suba del principio de la jornada y opera debajo del cierre del viernes, con mucho offer: último en 1398", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y remarca: "Se operaron u$s194 MM. Bonos y acciones revierten y operan al alza. Tasa a un día en torno al piso de BCRA: tanto Repo como Caución, en 22%".

El dólar blue se consigue hoy a $1.415 en el microcentro porteño

El dólar blue baja $5: qué pasó con los "otros" dólares

El dólar MEP bajó 0,2%, a $1.1417,34.

El dólar contado con liquidación (CCL) concluyó sin cambios, a $1.460,61.