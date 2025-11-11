Ejecutivos de la compañía precisaron los detalles de la nueva funcionalidad que tiene por objetivo maximar la seguridad de cada transacción

Click to Pay es el nombre del nuevo método de pago en línea seguro y rápido lanzado por Mastercard y las principales redes de tarjetas que tiene por objetivo incrementar al máximo la seguridad de cada transacción al combatir el fraude que surge con el ingreso manual de datos.

Durante un panel denominado "Click to Pay: el siguiente nivel en la era de los pagos digitales" realizado en la Argentina Fintech Forum, Lucía Faustini, Authentication Product Management, South America Mastercard; Melissa Silva, directora Product Management Mastercard, Matías Salines, Sales Manager Mobbex, explicaron los detalles de la iniciativa

El método funciona como el "pago contactless pero para compras online": el usuario guarda sus tarjetas una sola vez, y después pagá con un solo clic sin tener que ingresar los datos cada vez.

Esta posibilidad de pago ya se observa en muchos sitios web con un ícono específico y permite a los usuarios realizar un checkout mucho más fácil y seguro.

"Piensenlo como una opción detrás de escena para pagar en el ecommerce", detalló Faustini.

Y añadió: "Piensen en esa cajita en la que hay que poner los 16 números de la tarjeta de crédito; bueno, Mastercard tiene por objetivo eliminar esa parte de la transacción, porque ahí sufrimos el fraude en el momento del ingreso manual de datos y en muchos casos, el abandono del carrito"

Cómo funciona la nueva herramienta de Mastercard que buscar revolucionar los pagos digitales

Faustini precisó que Click to pay es un producto agnóstico creado por todas las marcas y resulta realmente atractivo para los comercios.

La ejecutiva precisó que el método cuenta con tres pilares:

Rápido : permite ahorrar tiempo al comprar en miles de comercios al pagar con Click to Pay

: permite ahorrar tiempo al comprar en miles de comercios al pagar con Click to Pay Simple : se necesita un solo perfil asociado a un email, para almacenar todas las tarjetas de la manera más segura

: se necesita un solo perfil asociado a un email, para almacenar todas las tarjetas de la manera más segura Seguro: mantiene la información del usuario segura al comprar; los datos son almacenados por Mastercard y nunca se compartirán gracias a su encriptación segura

Resaltó que con Click to pay cambia la forma de comprar gracias a ofrecer experiencia embebida, simple y consistente, bajo estándares EMVCo.

"No necesita contraseñas, las tarjetas son tokenizadas, hay un pre/enrolamiento de tarjetas impulsado por todos los emisores; cuenta con autenticación biométrica vía passkeys de pago (Liability Shift), es decir, si el comercio puede pedir el cambio de responsabilidad ante fraudes; y, sobre todo, el consumidor puede seleccionar dentro de todas sus tarjetas de débito y crédito con cual quiere pagar", puntualizó.

"Cuando vean el logo Click to Pay, queremos que los usuarios lo vean como la posibilidad de hacer un pago completamente seguro", enfatizó Silva

Y agregó: "Los 16 números de las tarjetas los cambiamos por un numero de tarjeta alternativo único".

Para el desarrollo de Click to Pay, Mastercard sumó a Mobbex como partner. Salines resató que su firma es una plataforma que trabaja en el acompañamiento de comercios para que puedan funcionar de una mejor manera en el ecosistema digital.

"La idea es marcar agenda porque lo que viene 2026 en adelante es trabajar sobre esto, sobre este método que cuenta con una autenticación más sencilla y fácil, realizada a partir de los dispositivos y basada en la tokenización", completó.