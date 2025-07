Este viernes, XRP alcanzó los u$s3,45 tras un incremento de 3,97% en las últimas 24 horas, con un mercado circulante de u$s204.360,66 millones, de acuerdo con Binance.

CoinMarketCap reporta una capitalización de u$s3,85 billones para el mercado global de criptomonedas este viernes 18 de julio, abarcando 35.349 monedas.

En consecuencia, el mercado total de criptomonedas aumentó un 0,02% en las últimas 24 horas. Bitcoin mantiene una dominancia en el mercado del 60,74%, Ethereum ocupa un 11,27%, y el resto de las criptomonedas representan un 27,99%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Las principales criptomonedas muestran los siguientes precios promedio en dólares a nivel internacional este viernes 18 de julio:

Bitcoin: u$s117.657,19 (-1,79%)

Ethereum: u$s3.599,38 (4,53%)

BNB: u$s740,17 (2,75%)

Ripple: u$s3,45 (3,97%)

XRP: u$s178,49 (2,20%)

Cardano: u$s0,83 (2,64%)

Polkadot: u$s4,30 (2,62%)

Dogecoin: u$s0,24 (9,42%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Hoy, viernes 18 de julio, las principales exchanges argentinas publican los siguientes precios en pesos para las criptomonedas más relevantes:

Bitcoin: $157,61 millones

Ethereum: $4,71 millones

BNB: $968.943,81

Ripple: $4.540,76

XRP: $233.586,74

Cardano: $1.083,67

Polkadot: $5.636,32

Dogecoin: $309,10

Polygon: $313,88

Por otro lado, este viernes 18 de julio, los dólares cripto o stablecoins más relevantes en Argentina cotizan en pesos de la siguiente manera:

USDT: $1.302

DAI: $1.308,93

USDC: $1.309,05

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una criptomoneda destacada, desarrollada por la empresa Ripple en 2012. Fue creada por Chris Larsen y Jed McCaleb con el propósito de mejorar los pagos internacionales, abordando problemas de costos y rapidez presentes en las soluciones bancarias tradicionales.

A diferencia de otras criptomonedas, XRP no utiliza mecanismos como Proof of Work o Proof of Stake. En su lugar, funciona a través de un algoritmo de consenso conocido como "RippleNet", el cual permite procesar hasta 1.500 transacciones por segundo, superando ampliamente a Bitcoin y Ethereum.

La empresa Ripple, que respalda XRP, ha establecido acuerdos estratégicos con bancos y entidades financieras de todo el mundo. Estos convenios han permitido que XRP se use en pagos transfronterizos eficientes y de bajo costo, aumentando su adopción en el mercado financiero global.

Aunque ha recibido críticas por su centralización y el control ejercido por Ripple, la criptomoneda ha demostrado ser una solución efectiva y accesible para pagos internacionales. Ripple sigue invirtiendo en mejorar su infraestructura y la seguridad, fortaleciendo la confianza entre sus usuarios.

Pese a los problemas legales que enfrenta, incluyendo demandas de la SEC, XRP sigue siendo una de las criptomonedas más importantes y prometedoras en el sector de pagos internacionales.