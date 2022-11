Argentina Fintech Forum 2022: regulación cripto robusta, el desafío pendiente que cambiará las reglas

Durante el evento más importante del sector fintech en el país, analistas coincidieron en la necesidad de trabajar en una regulación de activos virtuales

Este miércoles, en la segunda jornada del Argentina Fintech Forum, el evento que la cámara del sector realiza todos los años con la asistencia de las principales empresas de la industria, se tocó uno de los puntos más polémicos del mundo cripto: la regulación.

En el panel " Desafíos regulatorios Cripto: hacia un marco normativo robusto y una adopción masiva" participaron:

participaron: Juan Otero, presidente de la UIF

Martin Breinlinger, director de la CNV

Julian Colombo, Head of Policy de Bitso

Juan Pablo Fridenberg, Director de Asuntos Públicos de Lemon

Juan José Otálvares, socio de Cornu Labat – Otálvares.

Argentina Fintech Forum: la nueva regulación cripto

Breinlinger comenzó la charla con la creación del hub de innovación e inclusión financiera que lanzó la entidad en abril, inspirado en los modelos de Colombia, Portugal y España.

"Se armó este espacio público-privado dirigido por la CNV en el que las instituciones innovadoras presentan sus soluciones relacionadas con el mercado de capitales. Empiezan las sesiones de acompañamiento, ue son el corazón del hub que duran dos mess, durante dos horas y vemos si se alinea con la regulación existente de la CNV", remarcó.

El funcionario reveló que hubo 10 proyectos que se presentaron ante la CNV, de los cuales la mitad se rechazo y, del resto, uno tiene dictamen y otro saldrá a oferta pública en breve.

"El sector privado entiende la regulación, la navega, ve qué cosas puede y cuáles no, y si el producto le parece interesante podemos ver si la cambiamos la regulación para que funciones", añadió Breinlinger.

Además, remarcó que "el supervisor evalúa los riesgos del proyecto y los beneficios que ofrece al mercado de capitales. Potencialmente, le puede dar una licencia para operar. Es bueno para protección al inversor y le quita responsabilidad al director de la CNV. Tenemos un organismo multilateral y vamos a tener un sandbox regulatorio cripto".

Analistas coincidieron en la necesidad de establecer una regulación cripto robusta

Por su parte, Otero remarcó que en septiembre de 2023 se realizará la revisión del Grupo de Análisis Financiero Internacional que analizará el cumplimiento técnico en el país.

Argentina Fintech Forum: trabajar en regulación, el objetivo pendiente

"Nos preocupa la falta de regulación de activos virtuales. El objetivo es trabajar en la regulación. Se aprobó la actualización de la aprobación de evaluación de riesgo contra lavado y terrorismo. Falta la publicación ue será en breve y luego se harán actividades con los sectores específicos, para que los sujetos obligados puedan ver oportunidades y amenazas", resaltó el funcionario.

También recordó que GAFI emitió en 2014 alertas sobre activos virtuales, en 2015 emitió una guía que reformuló en 2018.

Por último, remarcó que trabajaron en un "proyecto de ley muy participativo, en el ue trabajaron los poderes Ejecutivo y Judicial. La idea es nutrir al país para el cumplimiento anti lavado y anti financiamiento del terrorismo. Adaptamos el código penal a los estándares . Incluimos diversos sujetos obligados, como los proveedores de activos virtuales", completó.

La visión de los exchanges

Colombo, de Bitso, indicó que el desafío más grande a la hora de lanzar un producto pasa por la combinación de dinero "regulado" y "no regulado".

"No llegamos al mundo de vivir en cripto al 100%. Se toca un mundo no regulado como las cripto con otro regulado. Se pone en juego la dinámica con el sector público. No creemos que la regulación sea mala. Todo esto crea un desafío: cómo regulás algo que no está regulado y cómo lo articulás con algo regulado. La participación pública-privada es clave", apuntó.

También hizo hincapié en la educación financiera. "Cómo se le explica al inversor o ahorrista cómo diferenciar los productos buenos de los malos. No es una responsabilidad sólo del regulador, sino que también invertirmos recursos para mostrar que esto que lanzamos tiene estos riesgos. A esto hay que sumarle que es algo nuevo. Hay que poner el clavo en un trabajo continuo", reconoció.

Por su parte, el directivo de Lemon señaló que el "desafío principal tiene que ver con desarrollar productos que le faciliten la vida al usuario y mejoren la experiencia. Existe el análisis de la sustentabilidad legal: la falta de regulación específica no significa que no haya legislación".

"Podemos analizar tanto el derecho interno como las experiencias en otros países y tomar determinados principios que permiten lanzar estos productos innovadores sin mayores temores. En cuanto al apetito de riesgo, es algo difícil de ‘desunir’ de la cultura de la empresa. Hay distintas formas para medirlo, pero es algo que viene incluido en cada organización", remarcó.

En este sentido, matizó que "tampoco la existencia de regulación hará prescindir de los equipos normativos ni el análisis del riegso. Reglas claras facilitan la tarea tanto a empresas como reguladores. Además, ayuda a los usuariios a sentirse más seguros".

La visión de cripto a 10 años

En el tramo final de la charla, los oradores arriesgaron cómo será el mercado cripto en la próxima década.

Según Colombo, la "tecnología demostró que es segura, económica y más rápida con las remesas. Estos 10 años nos van a ir mostrando diferentes casos de uso de las cripto. Vamos a demostrar que con esta tecnología, que considero que es perfecta, se podrá hacer todo más rápido y barato.

Por su parte, el ejecutivo de Lemon indicó que "algunos indicadores nos muestran que la adopción crece. La explicación es la utilidad, el valor de la tecnología. Hay usuarios y desarrolladores que son nativos en web3 y nos van a demostrar nuevos casos de uso en el día a día".

"Hay todo un campo extra de la blockchain en la gestión estatal, que también generará mayor adopción. Que no perdamos esta oportunidad", completó.

Te puede interesar Argentina Fintech Forum 2022: cómo preparar legalmente una startup para los ciclos de financiamiento

Por último, Breinlinger, de la CNV, pronosticó que "en 10 años, el consumo de servicios centralizados y desecentralizados va a ser más genuina. En algún momento, comprar usdt, dai, usdc o MEP tenga las mismas implicancias jurídicas. Habrá una competencia mejor. Yo prefiereo tener un valor negociable".