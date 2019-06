Este país latinoamericano asegura que tiene más beneficios que Silicon Valley

Magdalena Giuria, directora del Centro IthaKa de la UCU, habla sobre emprender en la universidad y la importancia de especializarse en el ecosistema

Al resumir su trayectoria, Magdalena Giuria asegura que se metió en el mundo de los emprendedores de casualidad por lo que ser la actual directora de IthaKa, el centro de emprendimientos e innovación de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) desde diciembre 2017, es algo con lo que siquiera hubiera soñado hace tres años.

En charla con El Observador Giuria cuenta que comenzó a dar clases en la universidad y fue tutora de los proyectos de final de grado de emprendimientos, hasta que luego de algunos eventos fortuitos terminó asumiendo el cargo de directora de IthaKa, creando el centro desde cero. La idea era generar un espacio interdisciplinario y transversal a todas las carreras para fomentar el emprendurismo desde la Universidad.

Giuria explicó que IthaKa surgió debido a que "la universidad hace más de diez años que viene trabajando en emprendimientos, pero muy facultad-dependiente, en donde algunas (facultades) tenían iniciativas más grandes. Ahora está haciendo una transformación tratando de unificar las carreras y generar centros que funcionen de manera transversal para todas. Es un ejemplo de intraemprendimiento, porque es un proyecto nuevo que nace dentro de la universidad y tiene que buscar el modelo de negocios que enganche y logre funcionar".

El centro se enfoca en diversos tipos de emprendimientos pero la directora afirma que debido al rol de la Universidad ellos apuntan a "temáticas de impacto, ya sea emprendedurismo social o apoyo a asuntos que traten de generar algún impacto".

Además, agrega: "Hemos trabajado iniciativas de género, ahora estamos con el medio ambiente o la mejora de la gestión de residuos. Otro de los buques insignias es la vinculación academia – empresa. El 34% de las personas que concurren al centro son graduados. Es gente que ya egresó, trabajó, hizo experiencia y cinco o seis años después quiere emprender. Vuelve graduada y nosotros los ayudamos."

Con respecto al empredurismo en Uruguay, Giuria considera que el "próximo paso es empezar a profesionalizar y especializarnos" y que "el que emprende acá debe tener claro de entrada que si quiere escalar tiene que tener una cabeza global".

Por último afirma que en Uruguay "tenemos más a favor que en Silicon Valley. Que Uruguay sea chiquito, que en el mundo haya seis grados de separación y acá dos, nos juega a favor. Que la clase política sea súper accesible te facilita. He tenido emprendedores que se reunieron con ministros, senadores, jerarcas de la Intendencia. Andá a reunirte con un senador en EEUU si podés"