Historia de éxito: tenía una gran deuda y hoy le vende piezas a BMW y Mercedez-Benz

La empresa Laser & Manufacturing ofrece servicios para las industrias metalmecánica, automotriz y aeroespacial para Estados Unidos y Alemania

El sueño de Jessica Madrid comenzó en 2011 con cero clientes, un colaborador que le ayudaba a manejar su máquina y una deuda de miles de dólares. Hoy su empresa Laser & Manufacturing trabaja soluciones de precisión en servicios de corte láser, doblez CNC, corte con chorro de agua y maquinados para la industria metalmecánica, automotriz y aeroespacial, sus piezas llegan a Estados Unidos y Alemania.

Ingeniera mecánica de profesión, graduada del Tecnológico de Monterrey y con estudios en Suecia, Jessica comenzó a trabajar en la empresa de mantenimiento industrial de sus padres. "Discutíamos mucho porque yo quería implementar cosas nuevas y ellos no estaban de acuerdo. Así que me ayudaron con el 10% (el enganche) de mi primer máquina y me prestaron una bodega para iniciar mi propio negocio. A los tres meses tenía que empezar a pagar una deuda de miles de dólares a cinco años", recuerda en diálogo con Entrepreneur.

Cuando comenzó se enfrentó a dos grandes retos, que después de ocho años sigue sobrellevando. El primero es que ningún banco en México le dio crédito, así que tuvo que buscar financiamiento con los fabricantes de las máquinas, algunas de Estados Unidos, Japón y Turquía, y con bancos extranjeros. "He tenido que sacar mis deudas en dólares y exportar me ayuda. Si vendía en pesos, nunca iba a terminar de pagar mi deuda", señala.

El segundo reto es que en el negocio metalmecánico hay muy pocas mujeres y ella es muy joven (inició a los 22 años), así que no la tomaban en serio. "Al principio tuve que decir que no era mi empresa, que trabajaba en el área de ventas". Incluso en México en ferias del sector le han dicho: "Aquí no vendemos bolsas" o "aquí solo damos informes a la gente que sabe", cuenta Jessica sobre las reacciones de la gente de la industria al toparse con una mujer.

Laser & Manufacturing inició con un taller pequeño en la colonia La Sierrita, en Querétaro, y ahora tiene una nave industrial en la Autopista México-Querétaro donde hace la producción de autopartes que vende como proveedora Tier 3 de BMW, Audi, GM, Mercedes y Bell Helicopter.

La firma trabaja como proveedora para tres industrias en auge. La industria metalmecánica, en la que México es el 5º exportador a nivel mundial; la automotriz, donde el país es el primer productor de vehículos ligeros en Latinoamérica; y la aeronáutica, donde somos el 7º proveedor de Estados Unidos, de acuerdo a información de ProMéxico.

Jessica asegura que ha buscado diversificarse y por lo tanto sus clientes se dividen en: 30% talleres microindustriales, 30% empresa medianas y 40% grandes. "Mis clientes van desde el señor que quiere un número para su casa y que sólo se puede cortar con láser, hasta la parte de suspensión para coches", explica.

Certifica tu trabajo

"El momento perfecto para exportar no existe. Nos vamos creando con las necesidades", asegura Jessica, quien empezó sin el dinero suficiente y tomando riesgo medidos. Aunque su empresa no nació con el objetivo de exportar, pero la industria le fue marcando el camino hacia el extranjero.

Eso sí, advierte Jessica, "debes tener una base sólida". Ella hizo un programa en TechBA Montreal, la aceleradora internacional de empresas de base tecnológica, donde desarrollo su plan de negocio con una visión a cinco y 10 años – aunque sabe que es imposible cumplirlo al 100%, porque es el mercado marca el paso-, y un roadmap o radiografía de la empresa.

En 2013, Jessica fue una de los 30 empresarios seleccionados a nivel nacional para participar en la primera generación del programa Fit for partnership with Germany, un entrenamiento de cinco semanas en Westerham, Alemania, organizado por IHK (Cámara de comercio alemana) y la Secretaría de Economía, a través del Inadem.

El programa consistía en afinar las herramientas de mercadotécnica de la empresa conforme al protocolo alemán, visitar a pymes alemanas para conocer la forma en que se hacen negocio con contrapartes extranjeras y concluir con reuniones con potenciales clientes para cerrar negocios.

Sobre dicha experiencia, Jessica recuerda que la evaluación de la capacitación que recibió fueron las citas para traer inversión a México. "Fue más sencillo hablar con empresas alemanas que con las mexicanas. Aquí (en el país) contactaba gente y no era tan fácil convencerla", asegura.

Tres años después, en 2016, el Inadem premió a Laser & Manufacturing con 500,000 pesos mexicanos (unos u$s 25.000 dólares) por obtener el segundo lugar dentro de los tres mejores proyectos del programa Fit for partnership with Germany. Con el dinero, Jessica le dio un impulso a su empresa para ser más eficiente con tecnología.

Jessica descubrió entonces que el networking era fundamental y necesitaba estar más presente en exposiciones y misiones comerciales. Así que, en 2015 Laser & Manufacturing fue parte de las empresas mexicanas invitadas por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) para participar en el Korea-LAC Business Summit; y en 2017, también fue parte de la delegación mexicana que participó en un Bootcamp Latin Asia organizado por EDB (Singapore Economic Development Board) y PwC (Price waterhouse Cooper).

En la actualidad, Laser & Manufacturing exporta de manera directa principalmente a Houston, Texas, y de manera indirecta como proveedor Tier 3. En la industria automotriz la cadena de suministro parte de las OEM’s (Original Equipment Manufacture o fabricantes de equipos originales) quienes reciben su materia prima de las empresas Tier 1, proveedores de partes originales, principalmente de subensambles y con capacidad de diseño.

Después están las Tier 2 y 3, proveedores de partes con diseños suministrados por Tier 1, generalmente suministran productos básicos y partes individuales. Para ser proveedores nivel tres, Laser & Manufacturing tiene tres certificaciones de calidad: ISO9001 para cualquier tipo de organizaciones; IATF16949, para la industria automotriz; y AS9100, para la industria aeroespacial.

Para esta última, su empresa fue seleccionada como una de las 20 a las que PROCEI (Programa de Competitividad e Innovación México–Unión Europea) en conjunto con CIATEQ (Centro de Tecnología Avanzada, que pertenece al Sistema de Centros de Investigación del CONACYT) les patrocinó el 80% del valor de la certificación.

Cuando obtuvo la certificación para la industria aeroespacial, la empresa de Jessica fue seleccionada de entre 50 empresas de 10 estados de la República que fueron evaluadas en cuestiones financieras, maquinaria, innovación, estabilidad y escalabilidad del negocio.

En ese sentido, Jessica dice que la calidad es uno de los elementos que abren cualquier puerta. "Las piezas que hacemos terminan en un auto o un helicóptero en cualquier parte del mundo, esto representa la seguridad de muchas familias, así que son trabajos especializados y que conllevan una gran responsabilidad", explica la emprendedora.

Jessica sabe que parte de su crecimiento se ha debido a que sabe cumplir estándares de tiempo y forma. "Cuando uno deja de cumplir su palabra, ya no te dan chamba", advierte. Además, lograr los estándares de calidad implican un arduo trabajo, pues un supervisor visita la nave industria para corroborar en cuánto tiempo se hace una pieza y calcular si la empresa puede o no cumplir con la producción como se la pide, en caso de que no sea así hay penalizaciones.

Otro de los factores que la joven emprendedora identifica fundamental para exportar es considerar temas como el pago de impuestos y logística. En su caso, su empresa paga aranceles por la importación de sus maquinas, pero por ser proveedor Tier 3 no se ocupa de temas arancelarios al momento de la exportación. De igual manera, sus clientes se hacen cargo por completo del tema del transporte.

Construye tu propio camino

De la empresa que inició con una persona manejando una máquina, hoy Laser & Manufacturing está conformada por 35 empleados que buscan aprovechar al máximo su capacidad instalada, trabajando todo el día y la noche de lunes a viernes. Justo gracias al aumento de su capacidad instalada, señala Jessica, sus ventas se triplicaron en 2018 respecto a 2017.

Las certificaciones y el crecimiento en producción también lo atribuye a todo un equipo de trabajo, donde el 57% son ingenieros, 18% tiene una carrera técnica relacionada con la industria, 26% tiene estudios de bachillerato técnico. Todos tienen algún tipo de entrenamiento por parte de instructores nacionales e internacionales para operar el equipo especializado.

Para quienes desean entrarle a esta industria, Jessica les recomienda poner la mira en Europa pues hay bastante disposición y apoyos, lanzan concursos donde ellos ponen el dinero y el training para vivir allá. "Europa es muy chico en comparación a América, están buscando atraer negocios y lo ven como una inversión a largo plazo".

Sobre el futuro que le espera a su empresa, la emprendedora señala que irá en franco crecimiento como ha venido sucediendo en los últimos años y ella seguirá explorando nuevos destinos de exportación pues "si se cierra una puerta hay que abrir otra", señala.