Reveladas: las nuevas estrategias a tener en cuenta para dominar el SEO en 2019

En un terreno que cambia constantemente hay que tener en cuenta la voz, que no todo es solo Google y que hay que asegurarse el terreno móvil

De forma constante y recurrente el SEO cambia, se renueva y lo que importa se modifica por lo que es vital estar al tanto que las empresas sepan qué quieren sus usuarios y consumidores, y encontrar los caminos más efectivos para ofrecerlo.

En base a un análisis hecho por Branex publicado en el sitio Puro Marketing vamos a analizar 9 puntos decisivos en cualquier estrategia actual de SEO para acomodar nuestra estrategia en pos de un buen posicionamiento.

Ponernos en los zapatos del consumidor

Centrarnos en las intenciones de los consumidores, no solo en lo que ven sino también en lo que esperan ver. Debemos intentar visualizar qué resultados esperan encontrar cuando ponen una palabra específica en el buscador.

La importancia de las búsquedas por voz

2019 es el año en el que las búsquedas de voz tomaron la delantera, por lo que las empresas tienen que enfocar sus esfuerzos para posicionarse en este terreno. La web y los contenidos se deben ajustar a las preguntas de voz de los consumidores y en ofrecer respuestas acordes a las mismas.

Te puede interesar El secreto de mi éxito: el dueño del quinto unicornio argentino te cuenta cómo armó su empresa de u$s1.000 M

No todo se busca en Google

Si bien la gran G sigue siendo lo más usado en el mundo para buscar información, las empresas deben abrir más espacios debido a que cada vez más se hacen búsquedas in-app, como las que se hacen en Facebook o Amazon. De hecho, Amazon ya es el lugar de inicio para búsquedas de compra, se hagan o no allí, lo que obliga a estar bien posicionado en ese terreno.

Marca como factor de posicionamiento

El poder de la marca es vital para el posicionamiento, las menciones, los sentimientos que despierta, la reputación y el contexto tienen en 2019 más valor que nunca.

Primero móvil, segundo móvil y tercero móvil

Parece redundante seguir insistiendo en este tema pero las páginas web tienen que estar adaptadas al móvil si queremos posicionarnos correctamente. A esto se suma que cada vez más búsquedas se hacen en móviles, por lo que es fundamental tenerlo en nuestra estrategia de SEO.

Te puede interesar Protestas en el sector delivery por la precarización tras la muerte de un repartidor de Glovo

Hay que ir a por los snippets

Las cajas con respuestas, los carruseles de información o los elementos similares que dan datos dentro de los resultados de búsqueda son cada vez más importantes como fuentes de tráfico por lo que hay que cuidar este aspecto en la estrategia.

Contenido de calidad apostando a keywords LSI

Las keywords LSI son las palabras claves relacionadas, es decir los sinónimos que se recomiendan en los textos periodísticos para no usar siempre la misma palabra. Esto va en contra de la recomendación inicial de usar la misma palabra para posicionarse mejor en Google, por lo que hoy un texto no solo tiene que estar bien escrito sino que además debe usar palabras clave y relacionadas.

El SEO requiere trabajo técnico

Hay que cuidar lo que se ve y lo que no se ve, por lo cual hay que cuidar la estructura de URL y todo lo que tiene que ver con la tecnología "invisible" que corre en nuestros navegadores.

Velocidad de carga

Tanto la paciencia de los usuarios como la de los navegadores es vital a la hora de posicionarse. Si la página tarda mucho en cargarse, todo lo que hagamos en SEO no servirá de nada, por lo que es fundamental optimizar los contenidos para que se vean rápidamente.