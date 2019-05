El Barcelona lanza su fondo de u$s135 millones: ¿qué tipo de proyectos financiará?

Barça Ventures buscará levantar esa suma y no podrá dinero propio, sino que gestionará las inversiones de terceros en startups que sigan ciertos intereses

El FC Barcelona acaba de lanzar Barça Ventures, un fondo que pretende levantar 120 millones de euros (u$s135 millones) entre inversores internacionales y que pondrá el foco en proyectos relacionados con la nutrición, el sueño y el rendimiento en el mundo del deporte. El club no pondrá dinero en este fondo, sino que gestionará lo que los aporten terceros.

Será la primera vez que un equipo de fútbol se embarca en un proyecto tan ambicioso, cuyo fin es hacer de Barcelona el "Silicon Valley del mundo del deporte", según explicó Marta Plana, miembro de la junta del Barça y encargada de supervisar la división de innovación y tecnología del club, conocida como Barcelona Innovation Hub.



El objetivo es levantar el fondo en un plazo de dos años y empezar a invertir en start up que permitan mejoras sustanciales en alguno de los tres campos en los que quiere especializarse Barça Ventures, según informa Expansión.



El Barcelona se ha ganado una reputación como uno de los clubs más innovadores del mundo. La creación del hub hace dos años le ha permitido aumentar el contacto con start up tecnológicas (actualmente trabaja con ochenta) y llevar a cabo proyectos tan espectaculares como controlar la calidad del sueño de sus jugadores y analizar el efecto que después tiene en su rendimiento en el campo.

"El fondo nos dará la oportunidad de invertir en empresas, algo que ahora no podíamos hacer, y de que tengan un mayor impacto en todos los aspectos relacionados con el deporte y el estilo de vida", señala Porta, una abogada experta en tecnología, que además es directora de Regulación de Cabify, la plataforma de taxis.



Los avances que consigan estas empresas tendrán como banco de pruebas a los 2.800 jóvenes atletas del Barcelona, dedicados a alguno de los cinco deportes que tiene el club, entre ellos el baloncesto y el balonmano.



El primer mercado en el que se ha presentado el fondo ha sido Estados Unidos, donde se han mantenido reuniones con inversores de Silicon Valley. "El Barcelona es una marca reconocida en todo el mundo y esto facilita las cosas", reconoce Plana. "El sector de la nutrición y del deporte les interesa mucho y estamos teniendo una muy buena acogida".



El club ya ha firmado acuerdos académicos con universidades americanas como el MIT y Yale.



Plana, que participó ayer en la conferencia FT Bussines of Football Summit, organizada por Financial Times, explicó que una de las tecnologías que el club ha incoporado es Wimo, que permite predecir las lesiones de los jugadores antes de que ocurran, gracias a la supervisión diaria de su rendimiento. El Barcelona también ha sido el primer club en incorporar la tecnología 5G en el estadio. Esto ha impulsado proyectos como el robot Pol, que permite a los niños burbuja de los hospitales recrear la sensación de que están dentro del estadio.



Uno de los casos más innovadores de colaboración entre el Barça y una start up es el caso de Realtrack Systems, una empresa española que produce unos chalecos que permiten recopilar 20.000 datos por segundo de cada futbolista. Esta empresa acabó recibiendo el apoyo del grupo holandés Scranton, ante la imposibilidad del Barcelona de ofrecer apoyo financiero. Con Barça Ventures, esta fuga de talento del entorno del club se podrá evitar.