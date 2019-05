Con presencia de Mauricio Macri, Experiencia Endeavor cerró un nuevo encuentro multitudinario para emprendedores

Los emprendedores son el futuro del país, o por lo menos eso aseguran desde el gobierno nacional desde que asumieron en 2015.

En este contexto, hace más de 10 años Endeavor abre sus puertas y pone a disposición su red de mentores y empresas a toda la comunidad emprendedora y de PyMEs. Así surge Experiencia Endeavor: un evento integral que reunió a emprendedores y empresas en crecimiento que buscaron herramientas y consejos, validar su idea o estrategia y generar conexiones clave para hacer crecer su negocio.

En el encuentro de este año asistieron más de 3500 personas (con más de 4200 inscriptos), superando los récords en eventos para emprendedores. Asimismo, el presidente de la nación, Mauricio Macri, asistió al evento y fue entrevistado por Guibert Englebienne, presidente de Endeavor y cofundador de Globant.

"Me siento emprendedor, me identifico mucho con su convicción. Me alegra que ustedes estén tomando decisiones, no como muchos otros que están más consolidados, pero que toman una actitud de parálisis frente a la incertidumbre electoral. La forma de no volver atrás es seguir haciendo, para transmitir esto a los argentinos que aún dudan", dijo Macri.

A lo largo de cuatro escenarios, desde estudiantes a emprendedores consagrados, participaron de las charlas inspiradoras, workshops de capacitación y rondas de mentorías con más de 30 expertos. Además, hubo reuniones entre emprendedores e inversores y grandes empresas para generar sinergia.

Entre los speakers más destacados estuvieron Julián Gurfinkiel, fundador de Turismocity, quien destacó la importancia para los emprendedores de tener un "buen timing", tanto para pivotear su negocio como para aprovechar el contexto para posicionar la compañía. En este sentido, Julián mostró diferentes campañas en redes sociales que fueron clave para hacer crecer la compañía.

Entre las empresas participantes se destaca Parabolt, quien formó parte del espacio Conecta Inversor. A partir de sesiones de "speed dating" se conectaron con startups con el objetivo de buscar sinergia y ayudarlas a escalar su desarrollo. Esta propuesta consiste en conectar Ventures Capitals, angel investors y aceleradoras de Latam con emprendedores y sus negocios en estadios tempranos.

"Espacios como los que ofrecen Conecta Inversor y Experiencia Endeavor de encuentro y networking son clave para seguir generando un ecosistema de calidad. Año tras año el nivel de las startups que se presentan se eleva, mostrando talento y expertise que agregan cada vez más valor a la Economía del Conocimiento. Bajo la modalidad ‘speed dating’, este año entrevistamos a 10 emprendimientos que nos contaron acerca de sus proyectos, para potenciar su desarrollo y ayudarlos a escalar sus negocios mediante la innovación", comentó a iProUP Alejandra Fehrmann, VP/Global CCO & CMO de Parabolt.

Además, Martín Castelli, presidente de BSG (Todomoda e Isadora), hizo un recorrido por la historia de esta compañía argentina que hoy es la tercera empresa de accesorios más grande del mundo, cuenta con más de 800 tiendas propias y tiene presencia en Argentina y la región.

Otra de las actividades destacadas fue un espacio para mujeres emprendedoras en el que seis mujeres contaron cómo llegaron a transformarse en sus propias jefas y cómo están generando impacto cada una desde su lugar.

¿Qué buscan los fondos de inversión?

"Cada vez hay más gente en el mercado laboral que no quiere trabajar en grandes empresas, sino que quiere tener un desarrollo personal con un emprendimiento", aseguró Lucía Armendáriz, Manager de Eklos, la aceleradora de Cervecería y Maltería Quilmes, y agregó que "hay muchos aspectos donde las empresas podemos trabajar con emprendedores".

Dentro del evento, una de las charlas que tuvo mayor cantidad de asistentes fue "¿Qué buscamos los fondos de inversión?", donde referentes del segmento dieron su opinión sobre lo que buscan los company builders.

Allí, Eklos, Superville, NXTP y Draper Cygnus detallaron cuánto invierten en las startups y a donde apuntan:

Eklos: Con cinco startups en su portfolio, la aceleradora de Quilmes invierte 50.000 dólares en cada nuevo proyecto. Además, cerró acuerdos con 50 emprendedores en los últimos cinco años para dar mentoreo y acompañar su desarrollo.

Superville: Invierte entre 250 y 500 mil dólares en startups de estadío avanzado del mundo fintech e insurtech. Trabajan con 123 seguros para ofrecer su propia cartera de clientes.

NXTP: Cambiaron el foco y ahora apuntan a empresas en estadíos más desarrollados. Tienen más de 200 compañías en portfolio e invierten a partir de 100 mil dólares en sus aliados a través de distintos fondos y diversos modelos.

Draper Cygnus: Gracias a su alianza con el VC de Tim Draper, este fondo de inversión busca crear un impacto en el país. Invierten a partir de un millón de dólares en proyectos de tecnología, sustentabilidad y apuesta a la industria cripto.