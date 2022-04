Estos argentinos crearon el "bitcoin de la cerveza": mirá cómo funciona y sus planes para que se use a nivel global

Los emprendedores desarrolloron un token para ayudar en la reactivación de la industria gastronómica tras el impacto de la pandemia. Las claves

La pandemia hizo estragos en muchos sectores económicos pero, sin dudas, el turismo y la gastronomía estuvieron al tope de los más afectados. En ese contexto, Mariano Sonzini y sus socios dieron recientemente un puntapié capáz de darle un fuerte espaldarazo una industria impactada fuertemente por las restricciones del coronavirus.

Se trata de Pinta Token, una criptomoneda orientada a la gastronomía. Según Sonzini, "está desarrollada sobre la Binance Smart Chain, eventualmente cuando crezca y tenga mayor volumen y liquidez la idea es desarrollarla sobre otras blockchains".

Es una criptomoneda que surge de la comunidad gastronómica que tiene como finalidad convertirse en una moneda de uso global en donde vos puedas, por ejemplo, viajar y saber que lo que tenés destinado a gastar en gastronomía puede ser pagado en Pinta Token. Es generar una cripto que sea una moneda de uso real transaccional en el día a día", añade.

El creador de Pinta Token comenzó a estudiar el mundo cripto en 2016. "Al principio, fue muy a la fuerza porque era poco lo que había online, a diferencia de hoy. A raíz de lo que fuimos aprendiendo con mis socios empezamos a hacer asesoramiento para un fondo de venture capital en Argentina que lo que hacía era inversiones en startups de tecnología", revela.

Pinta Token busca ser una stablecoin que cotice al valor de una pinta de cerveza

"En el último año y medio empezamos a ver muchas startups que tenían un foco muy fuerte en blockchain, cripto, metaverso, NFT, etc. Nos dimos cuenta de que es algo que avanza rapidísimo. Muchas cosas las empezamos a hacer experimentalmente a modo de aprendizaje. Yo empece a ver cómo se desarrollaban tokens y después me propuse generar uno en serio, con su protocolo", asegura Sonzitti.

El grupo desarrolló varios proyectos experimentales, hasta que llegó Pinta Token. Así lo explica Sonzini: "Hablando con gente del mundo gastronómico descubrimos que ellos estaban pensando en hacer algo parecido donde los restaurantes fueran los dueños de la criptomoneda que se emite a partir de la decisión de nuevos locales gastronómicos".

"Si bien todavía está en una fase experimental está funcionando muy bien y queremos llevarlo a un marketplace que funcione como un Rappi o un PedidosYa con cripto, en el que pagues con Pinta Token y tengas todos los bares de la Comunidad Pinta rankeados en todo el mundo. De esa forma, si te vas al exterior, dejás de pensar qué moneda llevar para la parte gastronómica", revela el creador de esta criptomoneda.

El origen de Pinta Token está vinculado también con la necesidad que detectaron Sonzini y sus socios de facilitar el acceso al mundo cripto: "Pensamos que el ingreso al mundo cripto con dinero fiduciario es difícil, ya que no todo el mundo conoce cómo loguearse en una plataforma, armarse un usuario o transferir dinero del ecosistema tradicional al cripto".

¿Cómo se compra el Pinta Token?

"Entonces, con Pinta Token un poco lo que se soluciona es que tenés una red P2P descentralizado con todos los restaurantes que forman parte de la comunidad y, de esta forma, los usuarios no tienen que hacerse una cuenta en las típicas plataformas sino que podrán comprar Pinta Token directo en los bares de la comunidad. Esa Pinta la podés guardar en tu billetera o la podes transaccionar en las plataformas tradicionales", añade.

Sonzini se basó en su propia experiencia para armar lo que hoy es Pinta Token, "La primera vez que yo quise comprar criptomonedas fue en el 2017 y me pasó que desde el día que quise comprar hasta el día que efectivamente pude hacerlo pasó como una semana. Me terminé encontrando con un chico de Colombia en un restaurante que la verdad que fue un divino y salió todo perfecto, pero yo no dejaba de preguntarme: '¿Qué estoy haciendo?'"

"De esta forma. un poco se replica esa situación de la compra P2P pero cuidada: vas al restaurante con tu tarjeta de crédito, débito o efectivo, pagas y te transfieren las Pinta", relata.

Sonzini, además, remarca que "si bien hoy pinta Token tiene un precio muchísimo menor porque todavía no se esta utilizando en bares y restaurantes, pues tenemos que llegar a ciertos parámetros de liquidez, volumen, precio y usuarios para poder empezar a utilizarlo, la idea es que sea una criptomoneda estable o que por lo menos tenga un valor de referencia claro. Los bares y restaurantes se comprometen a entregarte una pinta de cerveza a cambio de un Pinta Token. De esta forma tenés una referencia de valor que es que Pinta Token va a valer siempre lo que vale una cerveza".

El equipo creó también su propia billetera, que se llama Pinta Wallet. "Está hecha específicamente para Pinta Token y ahora la estamos agregado stablecoins como nuARS (que cotiza 1-1 con el peso argentino) para facilitar que se empiece a utilizar Pinta Wallet y que la gente empiece a tener una experiencia fácil de transacción, previo a que Pinta Token tenga un valor estable", explica Sonzini.

El experto asegura que la app "es muy fácil de usar, tiene tres botones y es non custodial. Es decir, nosotros no tenemos el poder sobre las monedas sino que es el propio usuario, lo cual es una de las bondades del ecosistema cripto que nosotros destacamos".

Por el momento, dentro de la comunidad hay 12 locales adheridos. "A medida que van aumentando los bares hay mayor emisión porque hay una liquidez inicial para los primeros diez y después se va reduciendo la emisión. La idea es que sea un token deflacionario", asegura el fundador.

Sonzini habla de tres etapas para el afianzamiento de Pinta Token:

"Tiene una parte de adopción inicial , que es más especulativa hasta que se convierta en una stablecoin"

, que es más especulativa hasta que se convierta en una stablecoin" "La segunda parte es ya de estabilidad , donde funcionará efectivamente como una moneda estable" .

, donde . "Una asegurada la adopción, se podrá despegar del precio de la cerveza en caso de que la demanda de Pintas crezca por encima de la oferta que es limitada"

La evolución de Pinta Token fue más veloz de lo esperada: comenzaron a pensar la idea en marzo de 2021 y para mayo ya habían minado el token y se lo contaron a sus conocidos del mundo gastronómico. Fue en el momento en el que los restaurantes y bares volvían a reactivarse.

Hoy, Sonzini asegura que el objetivo para ellos detrás del proyeto va mucho más allá del negocio. "La idea no es que Pinta Token tenga un revenue para el equipo sino que el negocio principal es para los restaurantes que forman parte de la comunidad. Desde el momento en el que se adhieren reciben una bolsita de Pinta Tokens que podrán usar de forma de venta anticipada para los usuarios", adelanta.

"También estamos negociando con algunos de los proveedores más grandes de cerveza a nivel mundial para que ellos acepten Pinta Token como medio de pago entonces el bar puede comprar su materia prima con eso", concluye.