TV en colectivos: vas a poder leer los secretos inconfesables de los argentinos mientras viajás

TuSecreto.io y el canal MediabusTV sellaron un acuerdo que contempla la publicación de las mejores confesiones que los usuarios ingresan al sitio web

"Cuando algo se me rompe, trato de venderlo por Internet y no me hago cargo cuando el que me lo compró se queja porque no le funciona". Este y otros secretos que los argentinos suben anónimamente en Internet se podrán leer en las pantallas de noticias instaladas en algunos colectivos de Capital Federal.

TuSecreto.io, la plataforma de Internet que recopila estas confesiones, acaba de firmar un convenio con MediaBusTV, la firma que ofrece un canal de televisión con información de último momento que puede verse en televisores colocados en los buses porteños.

"Cuando vimos las pantallas de MediaBusTV en los colectivos de Buenos Aires, inmediatamente pensamos en que tenía sentido compartir algunos secretos para la gente que viajaba. Así, nos contactamos con Dan Koltan, fundador del medio, y rápidamente llegamos a un acuerdo", cuenta Santiago Sarceda, fundador de TuSecreto.io, a iProUP.

Según Sarceda, el sitio web nació en 2005, inspirado en un proyecto del exterior que solicitaba el envío de postales por correo convencional en las que contaban un secreto para luego publicarse en Internet. El emprendedor argentino hizo la versión "100% digital" en base a un libro de visitas.

Desde entonces, recibe miles de mensajes que eran moderados "manualmente" hasta que la comunidad escaló y no quedó más remedio que la curación quedara a cargo de los usuarios por un sistema de votación.

Los mejores son publicados en la home, en donde se pueden filtrar por edad, género, país o fecha de publicación. También es posible ver la categoría NSFW (siglas en inglés de "No es apropiado para el trabajo"), que son aquellas publicaciones "subidas de tono".

Pero en los colectivos sólo se podrán ver los "aptos para todo público". Y en una primera etapa, se irán publicando tres por semana.

Evolución y futuro

"Con el correr de los años, el sitio tuvo varios rediseños superficiales, pero fue recién en 2018 cuando la plataforma se rediseñó desde cero para funcionar como una app mobile", explica Santiago Sarceda, quien también es fundador de ElMeme, a iProUP.

Y completa: "Aún estamos en pleno proceso de desarrollo, pero la idea es aprovechar al máximo el potencial de los teléfonos móviles, principalmente para la geolocalización de secretos y notificaciones".

Además, el emprendedor señala que "el modelo de monetización está basado en publicidad", pero asegura que están "explorando nuevas vías de ingresos".

Pero TuSecreto también trabaja en la internacionalización del proyecto. "La idea es que la plataforma esté disponible en otros idiomas además del español".

La próxima vez que subas a un colectivo, probablemente te enteres de algún secreto inconfesable. Y hasta te sientas identificado.