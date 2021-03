Esta startup local aprovechará el boom de Clubhouse para "revolucionar" el trabajo en el país: ¿cómo piensa conseguirlo?

Se trata de Seeds, pionera en la Argentina en utilizar esta plataforma para "charlar" sobre el futuro del trabajo con destacados especialistas.

En plena pandemia global de coronavirus COVID-19, Seeds, la startup argentina que desde hace dos años desafía la forma de trabajar en el país y en la región, da otro paso más en su camino de innovación a partir de un nuevo formato de eventos online producidos en la plataforma de moda Clubhouse.

Seeds, creada en septiembre de 2018 por Ignacio Basso, Head of Sales, y Martín Calzetti, Head of Strategy, no para de crecer. El origen de la startup ocurrió luego de un viaje de tres meses que hizo replantear a Basso y Calzetti la forma en la que se trabaja en la actualidad.

La startup arrancó con una inversión de u$s4.000, y apenas dos años después consiguió facturar unos u$s450.000. Pero Basso y Calzetti son optimistas. Para este 2021 proyectan facturar unos u$s1.5 millones.

El nuevo proyecto

En esta ocasión, Seeds presentará un ciclo de charlas junto a Alejandro Melamed, consultor, referente en temas relacionados al futuro del trabajo & del lado humano de la transformación digital, orador TEDx, consultor & escritor, en ClubHouse, la plataforma que se encuentra en boca de todos en la actualidad.

Seeds Talent Cafe fue el nombre elegido por los fundadores de Seeds para el primer ciclo de charlas acerca de la evolución del trabajo.

"La idea de seeds talent café es crear un espacio para poder exponer distintas visiones sobre el tan mencionado 'futuro del trabajo'. Somos unos convencidos de que el nuevo paradigma de trabajo, se construye en comunidad y por eso queremos que deje de ser un tema exclusivo de responsables de RRHH" explicó Basso, en la apertura del primer evento desde Music Hub Co-working & Studios.

La premisa es muy simple: una persona invitada se encuentra en Clubhouse con una persona de Seeds, para tener una conversación acerca de algún tema disparador.

"La participación es abierta a cualquier usuario de la comunidad de Clubhouse, porque estamos convencidos de que cuantas más voces se sumen a la conversación, mayor va a ser el impacto que podemos generar en el mundo del trabajo", apuntó Basso.

Más detalles

Los participantes estarán en "modo oyente" hasta el momento que se abre a preguntas, y así aprovechando las funcionalidades de Clubhouse podrán ir levantando la mano virtualmente para pedir la palabra y preguntar. "Queremos escuchar a la gente, porque sabemos que lo más importante no es lo que sabemos, sino lo que podamos aprender", agregó.

Los eventos tienen una duración aproximada de 30 minutos, y se realizarán semanalmente los miércoles a las 10:00AM (hora Argentina).

"Estamos en modo beta, pero ya tenemos programados Seeds Talent Cafe para todo marzo", apuntó Basso. "Elegimos Clubhouse porque quisimos probar este nuevo canal en línea con nuestra genética de innovación continua. Además era el canal ideal porque ya veníamos viendo una tendencia de saturación del formato webinars, Zoom, Meet", agrego.

El primer evento contó con la presencia de Alejandro Melamed, consultor, referente en temas relacionados al futuro del trabajo & del lado humano de la transformación digital, orador TEDx, consultor & escritor.

"La participación es abierta a cualquier usuario de la comunidad de Clubhouse", afirmó Basso.

Además de los eventos en vivo en Clubhouse, las charlas estarán disponibles próximamente en formato podcast en las principales plataformas (Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts).

"Sabemos que por el momento Clubhouse solamente está disponible para iPhone, así que nos pareció valioso poder compartir estas charlas con una audiencia mayor, por eso las pensamos también para podcast", concluyó.

Próximos eventos

10-marzo: Organizaciones ágiles con Guadalupe G. Menichelli (Galicia) registro

17-marzo: Estructuras por proyectos con María Julia Centeno (Philip Morris International) registro

23-marzo: Organizaciones abiertas con Marina Yabor (Kimberly-Clark) registro

31-marzo: Talento on-demand, la experiencia de Unilever con Silvina D’Onofrio (Unilever) registro