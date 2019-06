¿Cuántos puestos nuevos generará la nueva Ley de Economía del Conocimiento?

El secretario de Emprendedores y Pymes del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, Mariano Mayer afirmó que la ley es fundamental para crecer

En el marco de la Experiencia Endeavor Córdoba Mariano Mayer, secretario de Emprendedores y Pymes del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación afirmó ayer que la Ley de Economía del Conocimiento "busca duplicar el empleo y llegar a 215 mil puestos de trabajo para 2030 y alcanzar US$15 mil millones de exportaciones para la misma fecha.

Hoy, esta industria es la tercera exportadora de la Argentina, tres veces más de lo que se exporta de carne. Representa un sector fuertísimo y que además nos posiciona muy bien en lo que es la transformación digital del resto de los sectores".

El funcionario declaró que la provincia de Córdoba es una parte fundamental en este desarrollo por contar con un gran nivel de exportación de software. "Un claro ejemplo es que el Cluster del Software de Córdoba ya está trabajando con el sector automotor, con el sector de la salud, con el metalmecánico, con el agro. Hay otro sector que tiene una gran presencia en Córdoba que es el de las producciones y posproducciones audivisuales, para el que hay un clúster muy fuerte que ya está exportando" agregó Mayer.

A la vez, Mayer aseguró que el gobierno trabaja en crear una línea de financiamiento para la reconversión tecnológica de las empresas: "Nuestra mayor preocupación es que la ‘revolución digital’ sea para todos y que los sectores más tradiciones puedan abarcar este cambio, sobre todo las pymes. Esperamos poder tener una línea de financiamiento lista en un par de meses, más tardar a fin de año".

Con respecto a la reactivación del Fondo Semilla que se suspendió en febrero de este año Mayer declaró que "La idea es que esté de nuevo activa en julio próximo". Este programa otorga un préstamo de honor de hasta 250.000 pesos para iniciar emprendimientos. "Hay mucho talento en la Argentina y para nosotros es muy importante que los emprendedores se puedan desarrollar. Nuestra aspiración es que cada vez más gente se anime a emprender", concluyó.

Más tarde, Mayer inauguró el segundo Club de Emprendedores de Córdoba y el 49º del país, el cual tiene como objetivo generar un espacio de encuentro en el que los emprendedores desarrollen sus proyectos en un marco innovador de educación contínuo.