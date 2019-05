Conocé a la startup argentina que revolucionó el eCommerce en apenas 5 años

La firma que se posicionó como líder entre las plataformas de comercio virtual en Sudamérica está ubicada en Palermo y posee 25 empleados

El acceso al e-commerce en Argentina se encuentra en 73% según We Are Social, lo que ubica al país en el primer puesto en América Latina con un consumo de 318 dólares en promedio según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico y sigue creyendo.

En este contexto la firma E3ecommerce, plataforma de ventas electrónicas ubicada Palermo con más de 25 empleados y exportación de servicios a más de 5 países en la región se convirtió en líder en su rubro.

Diego Gorischnik, CEO de E3, declaró a Infobae que "comenzamos como un emprendimiento y esa fue nuestra clave: el trato con los clientes. Más allá de nuestro 'know how' en la industria, entendemos la problemática de las pymes, y fueron ellas quienes nos trajeron a donde estamos hoy; tal es así, que esa misma metodología es la que buscan las grandes marcas para implementar un negocio online con un plazo de tiempo acotado, convirtiéndonos en una organización que tiene una propuesta diferencial tanto para pymes como para multinacionales"

E3 pasó por todos los estadíos de crecimiento y se estabilizó luego de dos años, para crecer en los siguientes períodos, tanto a nivel facturación como tecnológico. En esta etapa incorporó a la estrategia comercial la cultura de la pyme, que sumó 300 clientes actuales.

Hace unos años E3ecommerce incorporó Multiportal, "un desarrollo robusto que permite a las grandes empresas integrar sus sistema de gestión –ERP- con nuestra plataforma y a partir de ellos crear ilimitadas portales ecommerce que se correspondan con los modelos de negocio de cada organización; por ejemplo, una fábrica suele tener varias marcas, con nuestra solución puede tener una sola base de datos centralizada y una web para cada una de esas marcas, con sus propios negocios y listas de precio, y la posibilidad de replicar el catálogo en los distintos canales de venta como Mercadolibre, todo en forma integrada", explicó Leonardo Squeo, socio y CTO de E3ecommerce.

Multiportal centraliza los productos en una base de datos única y facilita a los usuarios la búsqueda de productos, sin importar lo que pase por detrás o las restricciones que tiene un comercio. De esta manera se puede desarrollar un ecosistema de e-commerce, soportado por las integraciones nativas con las que cuenta la plataforma a nivel medios de pago, email marketing y logística.

"Nos dimos cuenta de inmediato cuando comenzamos a trabajar con la primera multinacional: pudimos ofrecer soluciones tecnológicas mucho más velozmente que lo que llevaba desarrollarlo internamente, y reducir la curva de aprendizaje del negocio a partir de nuestra experiencia; sin buscarlo específicamente nos convertimos en el departamento externo de e-commerce de las marcas, automatizando el máximo posible su operación y reduciendo sus costos de implementación y mantenimiento", comenta Alejandro Riener, director comercial de E3commerce y quien hoy se encuentra desarrollando estas nuevas unidades de negocio.