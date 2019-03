El próximo iPhone te permitiría cargar de forma inalámbrica otros teléfonos

El nuevo lanzamiento de Apple en el 2019 incluiría esta novedad además de un cargador de 18W, a la vez que no utilizaría el conector USB-C

Tanto Huawei como Samsung introdujeron recientemente una funcionalidad muy útil en algunos de sus últimos dispositivos: la capacidad de cargar otros teléfonos de forma inalámbrica con los nuevos smartphones, lo que le permite compartir un poco de carga batería en caso de necesidad. Varios reportes de sitios especializados informan que el próximo iPhone de Apple podría incluir esta función.

Según un informe del analista Ming-Chi Kuo, se afirma que el iPhone 2019 obtendrá esa función, junto con cámaras mejoradas y una batería más grande. El sitio también señala que el próximo iPhone podría venir con un nuevo cable de carga y un puerto de carga de 18W igual al del iPad Pro, aunque no utilizará USB-C.

De más está decir que sería muy útil poder cargar un iPhone de forma inalámbrica, especialmente después de que Apple anunciara que la segunda generación de AirPods vendría con un estuche de carga inalámbrica (así como también se rumorea que los audífonos inalámbricos Beats Powerbeats estárán disponibles).