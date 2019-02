Mastercard, Barclays y Ripple invierten en una startup de transferencias internacionales

SendFriend permite enviar fondos a través de la blockchain de Ripple a precios 65% inferiores a los que ofrece el sistema bancario tradicional

Las transferencias de dinero internacionales siguen atrayendo el interés de empresas finacieras, tal como ocurre con Visa y Mastercard, que están compitiendo para quedarse con Earthport con ofertas superiores a los u$s300 millones.

Mastercard, Ripple, MIT Media Lab y Barclays están invirtiendo fuertemente en SendFriend, una empresa de remesas, que recibió fondos por más de u$s1,7 millones.

La ronda de financiamiento también incluyó a Techstars, Mahindra Finance, 2020 Ventures y 8 Decimal Capital para desarrollar este servicio que permite enviar dinero a Filipinas usando blockchain.

Para ello, SendFriend utiliza xRapid, un producto de Ripple para pagos al exterior convirtiendo entre dólares, XRP y pesos filipinos para evitar el largo proceso de los sistemas bancarios tradicionales.

Según un comunicado de la firma, SendFriend tendrá "comisiones 65% inferiores al promedio de la industria", fees that are 65% lower than the industry average."

David Lighton, cofundador y CEO de la empresa, señaló que "estas inversiones nos permiten construir nuestro equipo, enfocarnos en el compromiso de la comunidad y aumentar esfuerzos en marketing".

SendFriend es una de las 13 nuevas instituciones financieras que se unieron a la red RippleNet, que así tiene un total de 200 clientes.