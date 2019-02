Te contamos como un "error" generó un negocio de 1500 millones de dólares

TransferWise es una empresa fiintech que a través de su sitio web permite a los clientes transferir dinero al exterior para convertirlo a la moneda l

Para el 2008, un joven estonio de 28 años trabajaba en Londres en una empresa consultora de administración cuando recibió un bono de u$s13.000. Como las tasas de interés estaban más altas en Estonia, transfirió el dinero desde su cuenta bancaria en Reino Unido a un banco en su tierra natal, para conseguir mayores dividendos.



"Pagué una comisión de u$s20 por la transferencia y una semana después, vi que habían llegado u$s650 menos a mi cuenta en Estonia", cuenta Kristo Kaarmann, ahora con 38 años.



"Comencé a averiguar qué había ocurrido y me di cuenta de que había sido increíblemente estúpido. Había esperado tontamente que mi banco británico me diera la tasa de interés que había visto en sitios de información como Reuters y Bloomberg. Sin embargo, el banco utilizó una tasa de interés 5% menos favorable, que es la manera en que los bancos obtienen su tajada", dice a a BBC News.

Ahí se dispuso a inventar una manera para transferir dinero hacia el extranjero que le permitiera eliminar a los bancos como intermediarios.

Comenzó con su amigo Taavet Hinrikus (en ese momento era director de la empresa de telecomunicaciones Skype) los que se transferían dinero para probar el sistema.



Simplemente elegían la tasa de interés que había en el mercado un día cualquiera y hacían la transferencia. Rápidamente construyeron una red de amigos -algunos expatriados y otros de regreso en Estonia- que estaban haciendo lo mismo.

Fue entonces cuando Kristo y Taavet se dieron cuenta de que podían crear un negocio. En 2011 lanzaron TransferWise, una empresa de tecnología financiera o "fintech" que a través de su sitio web permite a los clientes transferir dinero al exterior para convertirlo a la moneda local, utilizando la tasa media de tipo de cambio, más una comisión de 0,5%.



Hacia el 2012, comenzaron a buscar inversionistas. "Hablamos con cerca de 15 en total, pero todos nos rechazaron", dice Kristo a BBC News. "Finalmente conseguimos el primer financiamiento de un pequeño fondo en Nueva York llamado IA Ventures".



En la medida que la empresa creció, otros inversionistas llegaron y, en la actualidad, el sitio web y la aplicación son utilizados por más de 4 millones de usuarios, con el servicio disponible en 50 países y más de 1.400 personas empleadas.



Antes de marzo de 2017, la empresa había reportado pérdidas, dado que los fondos fueron invertidos en un plan de expansión. Pero después de eso, la firma vio sus ganancias crecer en un 75%, llegando a u$s150 millones en marzo de 2018.