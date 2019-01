No te quedes con una buena idea: los bancos ahora te pagan para que los ayudes a mejorar sus servicios

En qué consisten estas maratones en las que creativos, programadores, economistas y emprendedores generan nuevas soluciones para el sector

"Gala" es un chatbot o asistente virtual que desde hace unas semanas el Banco Galicia incorporó a su web para dar respuesta a sus clientes sobre productos, servicios y promociones.

Este agente virtual, que cosechó gran aceptación entre los usuarios, es ni más ni menos que el resultado de un hackaton realizado por el banco hace años atrás.

Este tipo de encuentros congrega generalmente a emprendedores y programadores y se convirtió para el sector financiero en una herramienta fundamental para implementar e introducir innovación en la banca tradicional.

Se trata de verdaderas maratones colaborativas en las que predomina el intercambio con el objetivo de desarrollar soluciones o software que agilicen y dinamicen los procesos actuales.

"Un hackaton nos potencia desde la innovación, ya que nos da la posibilidad de conocer personas o emprendimientos de una manera disruptiva a los procesos habituales que realiza un banco para implementar cualquier nueva herramienta", explica a iProUP Pablo Fernández, jefe del Lab de Innovación de Banco Galicia.

Sin dudas, uno de los principales impulsores de este tipo de iniciativas fue el Banco Central de la República Argentina, que en 2016 propuso, junto con el Ministerio de Modernización y el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social, el primer hackaton de Innovación Financiera.

Lo hizo en busca de ideas de innovación tecnológica para desarrollar servicios financieros más accesibles, proponiendo el trabajo colaborativo con emprendedores, empresas, organismos públicos y ciudadanos.

Durante dos días, unos 400 participantes entre diseñadores, programadores, estudiantes, profesionales, economistas y emprendedores trabajaron para vincular ideas innovadoras con soluciones concretas, a desafíos planteados sobre inclusión y transformación financiera, oportunidades de financiamiento y metas de inflación.

Los continuadores

Hoy, la colaboración entre actores tradicionales del mercado financiero con emprendedores y desarrolladores de soluciones, se convirtió en una herramienta clave para aquellos bancos que buscan acercarse al mundo de las fintechs aggiornando y agilizando sus servicios y procesos.

Por ello, el Galicia tomó la posta en su primer hackaton donde el desafío fue pensar, diseñar y presentar una aplicación mobile o web que ayudara a la entidad a conectarse con aquellos clientes que son más reticentes al uso de la tecnología. El resultado hoy puede verse con Gala, la asistente virtual, que en sus inicios se llamó Alicia.

En una línea similar el Banco Industrial promueve BIND Innova, el Programa de Co-Innovación cuyo objetivo es encontrar soluciones y productos que contribuyan a contruir un banco más eficiente, ágil e innovador.

Con dos ediciones a cuestas, la entidad financiera propició en cada una la posibilidad de desarrollar temáticas específicas. En 2017, el eje fue el desarrollo de un producto digital, mientras que un año más tarde el programa giró en torno a la automatización de procesos.

Desde el BIND, la convocatoria es abierta a cualquier tipo de compañía porque entienden que de ese modo se pueden encontrar empresas que brinden una diversidad de soluciones viables de implementación capaces de enriquecer la propuesta del banco y a sus clientes.

Un ejemplo de ello es el resultado de su primera convocatoria, en la cual participaron más de 40 empresas de América Latina y resultó ganador el servicio de Préstamos Digitales de la fintech MOON Money Online.

"A diferencia de otros programas relacionados con nuevas empresas o talentos, Bind Innova no es una desarrolladora de fintech ni de emprendedores", diferencia Jonathan Moscoso, jefe de Organización y Procesos.

"Es un programa en el cual buscamos un ‘colaborador’ que introduzca innovación en la compañía y lo vamos a hacer mejor si lo hacemos de la mano de una empresa que tiene ese know how que nosotros no tenemos", completa el directivo en diálogo con iProUP.

Con miras a lanzar una tercera edición de este programa en junio o julio, desde el banco adelantan que los ejes posibles a desarrollar podrían ser: blockchain, Inteligencia Artificial (AI) y data science.

Otro programa que se destaca en el universo de la innovación es BBVA Open Talent, del banco que lleva su nombre. Si bien se trata de una competencia a nivel internacional que se lleva a cabo bajo el paraguas de Open Innovation, en la Argentina esta convocatoria se encuentra en plena consolidación.

La transformación del sector financiero sigue siendo aquí también la motivación principal.

"El Open Talent busca conectar al banco con el ecosistema fintech, a través de las propuestas de emprendedores que se presentan con productos con cierto nivel de desarrollo y que pueden ser elegidos para potenciarlos desde el banco", apunta Johana Frezza, líder de proyecto del área Solutions Development de BBVA Francés, a iProUP.

Así, se busca premiar a las mejores ideas de la comunidad fintech de todo el mundo, ofreciendo además a los ganadores un total de 150.000 euros y la posibilidad de hacer crecer sus proyectos.

En la última edición, la competencia tuvo tres grandes ejes: Fintech for Future, Fintech for Business y Fintech for People. Para ello, se convocaron unos 6.000 participantes de startups de 80 países.

"Las startups ganadoras quedan vinculadas al banco ya sea con algún desarrollo específico que éste no tenga o una solución que sirva para fortificar su negocio, tal como pueden ser las soluciones de biometría o ciberseguridad", indica Frezza.

Mientras tanto en la Argentina, durante 2018, tuvo lugar el BBVA Open Talks un encuentro que propone fortalecer el ecosistema fintech local a través de un espacio interactivo para debatir acerca del futuro de la industria.

Allí se reunieron emprendedores, banqueros, inversionistas y académicos, entre otros, con el fin de generar un diálogo sobre el nuevo entorno digital.

Diversificación

Entre quienes se subieron a la vorágine de estos encuentros, pero con una mirada diferencial, se encuentra Santander Rio.

Con la particularidad de enfocarse en los estudiantes universitarios y junto con la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA), lanzó Hackaton Universitaria, una jornada de aprendizaje y cocreación que reúne a un equipo de empleados con diseñadores, desarrolladores, emprendedores y especialistas en experiencia de usuario.

La iniciativa apunta a que propongan ideas o soluciones tecnológicas que ayuden a mejorar la experiencia universitaria de alumnos, profesores y académicos, focalizadas en áreas de problemáticas definidas.

"Este tipo de actividades permite pensar de una manera distinta los programas formativos, además de hacer que los posibles empleadores tengan una experiencia vivencial de ello, que es lo que sucede con el personal del banco que participa de estos hackatones y que empujan aquellos proyectos que les interesan", afirma Soledad Grisendi, responsable de Cultura de la entidad, quien explica a iProUP que el objetivo principal es "contribuir con el mundo de las personas".

El nivel de interés en esta propuesta fue tal que se anotaron unas 500 personas, incluso provenientes del exterior, de los cuales el 40% eran empleados del Santander Rio.

Desde la entidad financiera continúan trabajando en apoyar el ecosistema emprendedor, sobre todo en lo que a las nuevas generaciones refiere, a través de programas que ya llevan varios años.

"Todas estas actividades apuntan a consolidar nuestra transformación. Así, buscamos desarrollar al "intraemprendedor" que se encuentra en la organización potenciando sus habilidades a través de la interacción con los talentos más jóvenes", sentencia Martín Buyo, coordinador de Programas de Emprendimiento en Santander Río Universidades.

¿Cómo se desarrolla un hackaton?

Una iniciativa como un hackaton –que no sólo se realiza en el sector financiero, sino también en el tecnológico, educativo y ciudadano, entre otros– tiene distintos tiempos.

El primer paso es la convocatoria, en la cual se selecciona a quiénes participarán en base a las necesidades de la empresa organizadora

Luego de ese filtro, se lleva a cabo el hackaton, que generalmente se desarrolla a lo largo de dos jornadas, si bien en algunos rubros puede durar hasta una semana.

Los participantes se organizan en grupos y se les asigna proyectos y objetivos, bajo el seguimiento y asesoramiento de un ejecutivo del banco.

Se trata de una estructura organizativa horizontal, en la que cada participante se complementa con los conocimientos y experiencia de otros para llegar a soluciones concretas.

La cantidad de grupos y de integrantes varía entre un hackaton y otro. Los que lleguen a buen puerto deberán defender su idea frente a un jurado que puede estar integrado por emprendedores, autoridades gubernamentales, empresarios y miembros de la entidad.

Los ganadores mayormente obtienen premios monetarios que varían de una institución a otra, así como la mentoría de la organización o la posibilidad de integrarse a su equipo de colaboradores. Para muchos, en este tipo de iniciativas hay algo seguro: todos ganan.