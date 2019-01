Así es b.trader, la nueva plataforma bursátil de "marca blanca" impulsada por ROFEX

El referente en innovación de productos y servicios financieros Poincenot Technology Studio se asocia con ROFEX para el lanzamiento y comercialización de b.trader, la nueva plataforma de trading marca blanca que agiliza el proceso de aceleración digital de las operadoras financieras.



Este nuevo servicio permite a las compañías de inversión acelerarse digitalmente mejorando la experiencia de sus usuarios y generando relevantes eficiencias operativas y de procesos.

“Nuestra visión en Poincenot siempre fue la de desarrollar productos financieros digitales que pudieran tomar la envergadura tal para ser independientes y montar empresas autónomas con su propia estrategia, operación, socios y management. Con b.trader estamos lanzando un producto de aceleración digital junto a un líder de industria como ROFEX, con el cual compartimos la visión tecnológica del negocio y consideramos estratégicos para este proyecto”, asegura Facundo Vázquez, fundador y presidente de Poincenot Technology Studio.



"Nos enorgullece poder complementar nuestra oferta tecnológica, sumando una plataforma desarrollada por líderes de la innovación y usabilidad en el espacio fintech, en este caso a través de Poincenot. No tengo dudas que esta iniciativa resultará en beneficios importantes para usuarios de nuestras soluciones y para los inversores finales”, comenta Sebastián Ferro, CEO de Primary, empresa de tecnología del Grupo ROFEX, que de esta forma continúa fortaleciendo su propósito de impulsar al ecosistema fintech.



El aporte de ROFEX, especialista en tecnología para la negociación a futuro de productos financieros y agropecuarios, se concretó con una contribución de capital de u$s140.000, más su know-how mediante la incorporación de un director en la nueva sociedad. De esta manera se convierte en un socio minoritario no controlante pero sumamente estratégico comprometido para que esta nueva sociedad brinde un importante valor en la digitalización y acceso al mercado de capitales a la mayor cantidad de personas en Argentina.

“Nuestra plataforma es marca blanca, es decir customizable para que las compañías de inversión puedan comunicar su propia identidad de marca. Nuestra tecnología permite un on-boarding 100% digital, trading en tiempo real y eficiencia operativa. A su vez presenta un time to market considerablemente menor a otros productos”, agrega Augusto Fernández Villa, co-fundador de Poincenot y director ejecutivo de b.trader.