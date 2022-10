Palabra de CEO: el creador de Binance revela sus "principios fundamentales" para ser exitoso

CZ, uno de los emprendedores más exitosos del ecosistema cripto, volvió a captar la atención del mundo entrepreneur gracias a un innovador documento

CZ quiere transmitir su conocimiento y animar a otras personas a seguir emprendiendo y, por tal motivo, difundió en un documento lo que denomina sus principios básicos.

Entre ellos figuran ser justos y construir relaciones a largo plazo. CZ enfatizó que "el éxito no viene de la cantidad de cosas que haces: viene de lo bien que lo haces en unas pocas cosas seleccionadas".

Según CZ, "estar centrado te permite trabajar duro; elimina las distracciones de tu vida". "En mi caso, no tengo muchas aficiones. Hago ejercicio durante 30 minutos cada día. No tengo muchas posesiones físicas que necesiten ser mantenidas. El costo de tiempo es alto", sostuvo.

Además, recomendó que "si vas a hacer algo, hazlo tuyo". "Piensa en lo que tienes que hacer para mejorarlo y que otros no te han dicho que hagas", precisó.

Y aconsejó: "Hazte responsable del resultado y responde del éxito o del fracaso". "Si adoptas esta mentalidad, los resultados de tu trabajo mejorarán como por arte de magia, y progresarás más rápidamente en el camino hacia el éxito", subrayó.

El CEO brinda consejos para todos

Escalas para hacer frente a rumores

Las escalas son parte de los negocios normales, y hay una manera correcta y otra incorrecta de hacerlo.

"Un rumor es cuando te quejas 1:1 de otra persona, y no se lo contás a la otra persona. Los rumores son malos. Yo no gestiono los rumores", mencionó.

Y detalló: "Simplemente los ignoro. De hecho, cuando me lo haces, te marco un punto negativo a ti (no a ellos)", remarcó.

La escalada es cuando reservas una reunión a tres bandas con CZ, tú, el tipo del que te quieres quejar y CZ. Ahora, puedo escuchar ambas partes de la historia de una sola vez.

Y lo que es más importante, te obliga a mantener una conversación sincera con la otra parte antes de hablar conmigo.

"Sólo necesito tener una reunión para gestionar una escalada. Esto comparado con si tuviera que manejar rumores, necesito tener múltiples conversaciones 1:1 de ida y vuelta. Ya sabes lo que pienso del tiempo (más adelante).No seas demasiado blando ni demasiado duro. Encontrar el equilibrio adecuado es la clave".

Changpeng Zhao, un experto en los negocios

El fondo de la cuestión

Asimismo, el CEO destacó que "creo en el principio del "bottom out". "Leí muchos argumentos en contra de la clasificación por pila, de no crear competencia interna, etc. Tienen méritos, pero no creo que consigan el mejor equilibrio", aseveró.

Y mencionó: "Según mi experiencia, a las personas de alto rendimiento les gusta trabajar con personas de alto rendimiento".

"Cuando un equipo de alto rendimiento trabaja bien en conjunto, el trabajo en sí mismo se vuelve adictivo", comentó.

"Cuando hay un trabajador de bajo rendimiento en la mezcla, todo se destruye. Hay que desplazar a los de bajo rendimiento", apuntó.

Y consideró: "Nos preocupamos los unos por los otros, pero no llevaremos con nosotros a los de bajo rendimiento. Es irresponsable para los demás miembros del equipo".

CZ define lo que es un verdadero "estilo de liderazgo"

El fundador de Binance hace hincapié en que "no intentes motivar a las personas que no están auto-motivadas". "Es como arrastrar un caballo muerto. Es imposible. No vale la pena", graficó.

"También es imposible motivar a las personas que no comparten tu misión o tus valores,o que no te quieren como líder, o que simplemente son perezosas", apuntó.

Según CZ, "deja que trabajen en otro sitio. La gente está motivada o no lo está. Trabaja sólo con losque estén motivados".

"Trabajamos a distancia. Es fácil que los perezosos flojeen si nadie les vigila. Pero esto es una bendición disfrazada. La gente puede holgazanear un día, una semana o incluso un mes", describió.

Sin embargo, CZ comentó que "después de un par de meses, no tendrán resultados que mostrar, y tú lo sabrás". "El trabajo a distancia hace que sea más fácil identificarlos con el tiempo", subrayó.

"Deja ir a las personas desmotivadas de tu equipo, tan pronto como las identifiques", completó.