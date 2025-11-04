En el marco de LABITCONF 2025, Bitget realizará actividades que unirán Bitcoin, blockchain y a dos figuras históricas de la Selección Argentina de fútbol

En el marco de LABITCONF 2025, que se llevará a cabo este viernes y sábado en Costa Salguero bajo el lema UNSTOPPABLE, Bitget, una de las exchange cripto más importantes a nivel mundial, busca reforzar su presencia en Argentina, no solo desde el ecosistema cripto, sino también a través del deporte.

Es que, durante el 6 y 7 de noviembre, realizará una serie de eventos especiales que contarán con la participación de dos leyendas de la Selección Argentina.

El primero será Roberto "Ratón" Ayala, histórico defensor central surgido en Ferro, con paso por River Plate, Napoli, Milán, Valencia, Zaragoza y Racing Club de Avellaneda, además de medalla de oro con la Albiceleste en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Mientras que también dirá 'presente' Maximiliano Rodríguez, emblemático mediocampista identificado con Newell’s Old Boys de Rosario, que también vistió las camisetas de Atlético Madrid, Liverpool y Peñarol.

Recordada, "La Fiera", por convertir uno de los goles más memorables de la Selección en Mundiales, ante México en Alemania 2006, y por ejecutar el penal decisivo frente a Países Bajos en Brasil 2014, que selló el pase de la Selección Argentina a su primera final de Copa del Mundo desde Italia 90.

La agenda de ambos eventos, que se desarrollarán en Águila Pabellón de Palermo, incluirá un meet & greet exclusivo con Roberto Ayala, destinado a un grupo selecto de usuarios VIP de la plataforma, además de una fiesta privada que contará con la presencia de Maxi Rodríguez.

Con Roberto Ayala y Maxi Rodríguez, Bitget quiere impulsar el ecosistema cripto argentino

La presencia de ambas figuras del fútbol argentino está directamente vinculada con la alianza estratégica que Bitget mantiene con LALIGA de España, que tiene el objetivo de impulsar la adopción de las criptomonedas en América Latina.

En ese mismo marco, durante LABITCONF 2024, la compañía ya había contado con la participación del uruguayo Diego Forlán, ídolo de su selección y una de las figuras más destacadas del fútbol sudamericano.

Según explicó Carolina Gama, Country Manager en Argentina, Bitget busca fortalecer su vínculo con los inversores locales y seguir expandiendo su presencia en el país.

"Queremos estar todavía más cerca de los inversores argentinos, reforzando nuestro concepto de exchange universal, donde se puede acceder a finanzas centralizadas, descentralizadas y tradicionales en un único lugar, con la protección y el respaldo de Bitget, y una interfaz intuitiva que simplifica la experiencia del usuario", aseguró la ejecutiva.

Gama destacó que el crecimiento de Bitget en Argentina durante el último año fue "notable", tanto en cantidad de usuarios como en volumen de operaciones.

En cuánto al corto y mediano plazo, ya con la mirada puesta en 2026, revela que, desde la empresa, se planean estrategias locales más personalizadas, con campañas, contenido exclusivo y colaboraciones con creadores e influencers del ecosistema cripto nacional.

Además de su plataforma de trading, Bitget avanza con proyectos innovadores, entre ellos su alianza con Pala Blockchain, que permite tokenizar propiedades y comprar inmuebles con criptomonedas.

Esta iniciativa busca conectar el universo Web3 con el mercado inmobiliario tradicional, en lo que puede ser un paso clave para consolidar el uso real de los activos digitales dentro de la economía argentina, en medio del régimen de tokenización que impulsa la Comisión Nacional de Valores (CNV).

De esta manera, Bitget quiere reafirmar su expansión en el país. "Deseamos ser la primera opción para las personas en Argentina cuando piensen en comprar o vender criptoactivos. Nuestro compromiso es ofrecerles una experiencia completa, segura y adaptada a sus necesidades, para que encuentren en Bitget un aliado confiable dentro del ecosistema", concluyó Gama.