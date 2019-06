5 trabajos del futuro de los que nunca has escuchado hablar, y a los que seguramente se dedicarán tus hijos

Mamá, papá, quiero ser un criptólogo cuántico' te dirá uno de tus hijos algún día no muy lejano. Aquí lo que necesitas saber

Principalmente debido a dos grandes tendencias, la modernización y la automatización, el mercado laboral ha cambiado mucho más en la última década que en las cinco anteriores. Algunas profesiones han cambiado de forma radical mientras que otras han desaparecido por completo.

Pero por cada empleo que se vuelve obsoleto, surgen nuevas formas de ganarnos la vida. Con un poco de visión, los que tenemos la encomienda de preparar a las futuras generaciones para el éxito (sea como padres de familia, maestros, consejeros o lo que sea), podemos ayudar.

Y los emprendedores, desde los veteranos en los negocios hasta los aspirantes a reyes o reinas de las startups, todos pueden beneficiarse de analizar estos trabajos y considerar el impacto que tendrán en la fuerza laboral que viene en el camino.

Atleta profesional de esports / Gamer profesional

Los esports son una industria pujante, y según Newzoo, una organización de análisis industriales, en 2019 se espera que este ramo tenga una ganancia de mil millones de dólares. El crecimiento de los juegos digitales puede conectarse a la creciente popularidad de la plataforma de streaming Twitch, que tiene un promedio de 15 millones de usuarios diarios.

La plataforma más popular, con más de 14 millones de seguidores, es NINJA, en la que el usuario promedio pasa 95 minutos al día.

Considerando el crecimiento de estas entidades, es fácil concluir que habrá un porcentaje de adolescentes gamers que se verán inspirados por esto y querrán seguir su pasión, convirtiéndose en atletas profesionales de esports, o en streamers.

Aprendizaje: Acepta el hecho de que los videojuegos ya no conllevan un estigma negativo. Una de las cualidades más importantes de cualquier emprendedor es una pasión profunda por su arte, así que es seguro estimar que no faltarán espacios en esta industria.

Director de inteligencia emocional

La inteligencia emocional (EQ por sus siglas en inglés) se define como "la capacidad de reconocer, controlar y expresar las emociones personales, y de manejar las relaciones interpersonales de manera empática y juiciosa". En el corazón de la inteligencia emocional se asienta la auto consciencia, un rasgo sumamente poderoso que puede empoderar a un individuo, pero que también puede enseñarse.

¿El potencial de esto? Gary Vaynerchuck, autor de AskGaryVee, dijo recientemente que "nos encontramos en el nacimiento de una era en la que la inteligencia emocional se convertirá en la moneda de cambio más importante".

No podría estar más de acuerdo.

En los próximos años veremos una creciente necesidad de esta "habilidad del futuro" para la fuerza laboral actual y la que les seguirá, y un alto nivel de inteligencia emocional será parte de los valores fundamentales de las marcas.

Aprendizaje: Primero necesitas aumentar y mejorar tu propia inteligencia emocional. Busca tantos recursos como sea posible, y desarrollarás un valor profesional que muy pronto será invaluable.

Criptólogo Cuántico

Accenture acaba de encuestar a 6,672 ejecutivos revelando algunas de las mayores tendencias tecnológicas de los años venideros. Dentro de esas tendencias, DARQ, es un acrónimo en inglés que combina los hombres de una serie de tecnologías emergentes:

-Tecnología de contabilidad distribuida

-Inteligencia Artificial

-Realidad (tanto virtual como aumentada)

-Procesamiento cuántico

El 21 de diciembre de 2018, en Estados Unidos se aprobó la ley de la Iniciativa Nacional Cuántica, un plan de 10 años diseñado para acelerar el desarrollo de la ciencia de información cuántica y sus aplicaciones tecnológicas (siendo el procesamiento cuántico un poder de procesamiento que excede por mucho el que tienen las computadoras actuales).

Aunque la era cuántica traerá desarrollos positivos, también habrá amenazas a la información y la seguridad, por lo que será inevitable educar a una fuerza laboral ciber enfocada para poder combatir estas amenazas.

Aprendizaje: El conocimiento es poder, y en un territorio poco familiar, tendrás que ser productivo a la hora de educarte. No necesitas tener un doctorado para entender que hay un nuevo sector frente a ti, pero sí tienes que hacer algo. Manténte al día con las noticias, con la legislación y los movimientos de la industria para armarte con la información correcta.

Director de modernización

Hacer la transición digital ya no es una opción, es una necesidad de supervivencia. No importa qué tan bien establecido esté un negocio, si no se moderniza está condenado al fracaso. Algunos ejemplos notables incluyen:

-La incapacidad de Bluckbuster de transicionar a la era digital.

-El retraso de Toys ‘R’ Us en desarrollar una estrategia de e-commerce efectiva.

-El fracaso de Border’s a la hora de dar paso a los nuevos modelos de lectura digital.

Sin embargo, estas pérdidas no han sido en vano, porque las empresas que han sobrevivido en la era digital nos han dado grandes lecciones sobre la necesidad de abrirle la puerta a la innovación constante. Y algo que también ha sido evidente es la necesidad de líderes que puedan navegar efectivamente en este territorio desconocido con una visión modernista, un enfoque crítico que todas las organizaciones del futuro van a necesitar.

Aprendizaje: Sé un ávido aprendiz de los errores ajenos. No hay una bola mágica que nos diga hacia dónde irá el mercado, pero sí hay señales y tendencias de las que podemos aprender para evaluar el impacto que tendrán los mercados.

Arquitecto, ingeniero o diseñador de espacios inteligentes

En 2018, un impresionante 48 por ciento de los consumidores encuestados por Parks Associates en Estados Unidos, dijeron que planeaban comprar un dispositivo de smart home, y ese número representa un aún más impresionante aumento del 66 por ciento anual. Las inversiones y las mejoras tecnológicas constantes que estamos viendo son evidencia de la revolución del mercado derivada de las ventas que buscan crear hogares hiper conectados.

